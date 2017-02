Oposición fustigó la postura del ministro en el parlamento

La Mesa Política Departamental del Frente Amplio cursó en las últimas horas una invitación formal al ministro de Salud, Jorge Basso y a la titular de ASSE (y exministra de la cartera en el gobierno de José Mujica) Susana Muñiz, para venir a Salto y explicarle en primer lugar a la comisión interinstitucional que viene trabajando en el tema, la posición del gobierno nacional con respecto a la habilitación de un IMAE en Salto.

La información fue confirmada ayer a EL PUEBLO por el presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación, Juan José Díaz, quien dijo que la presidente de la coalición de izquierdas a nivel local, Mónica Cabrera, que integra la comisión conformada por las fuerzas vivas del departamento en representación de su partido político, así se lo dijo.

Ayer, tras la interpelación al ministro de Salud en el parlamento nacional por el diputado blanco Martín Lema, quien lo inquirió sobre este asunto, el secretario de Estado dijo que no contaba en su despacho con ninguna propuesta formal de IMAE para Salto, lo que causó malestar entre las organizaciones que vienen trabajando en el tema.

Díaz dijo a este diario que ayer se encontraban en Paysandú, donde habían ido a buscar apoyo para lograr la instalación de “una ampliación del mismo IMAE que ya funciona en el Sanatorio Americano de Montevideo que es lo que proponemos, ya que contamos con los equipos técnicos, las salas adecuadas y los profesionales del rubro para poder hacerlo”.

La desazón fue que el ministro respondió que no tienen en carpeta la instalación de un IMAE cardiológico para el norte del país. Esto también provocó reacciones de los políticos de la oposición que estaban en el lugar.

El senador colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho, que estaba en sala ene se momento escribió: “Ministerio le dice que no a IMAE en Salto porque generaría un déficit de 28 millones. Seguiremos luchando”. Y siguió: “que el motivo de no al IMAE en Salto sea económico es profundizar las diferencias del sur y el norte de nuestro país”.

En tanto, desde el Partido Nacional, el líder de la colectividad a nivel departamental Carlos Albisu retuiteó a ediles y dirigentes que estaban siguiendo atentamente el tema. Tomando en cuenta lo que dijo el dirigente Facundo Marziotte: “La inversión ya está hecha Sres. Está todo pronto. Solo falta la habilitación. IMAE ¿Si o No? ¡Basta de excusas!”. Mientras que el edil de la Lista 50, Carlos Silva escribió un agradecimiento: “Gracias Martín Lema por luchar por los IMAE cardiológicos para el interior. El norte del País te lo agradecerá”.

Desde el Frente Amplio la diputada Manuela Mutti optó por hacerse de las palabras del diputado Gerardo Núñez que criticaba al miembro interpelante porque en un momento se ausentó de sala.