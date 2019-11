Anoche, próximo a la hora 20:00, el recientemente electo diputado por el Frente Amplio Dr. Álvaro Lima dijo sentir “una sensación de emociones entrelazadas”. “Por un lado –comentó- tengo la satisfacción por la intensa movilización que hicimos y estamos muy conformes con la respuesta obtenida; por otro lado tenemos nervios y ansiedad, a la vez que confianza y esperanza”. Pero ante todo, dijo que “lo importante es mantener la paz, la tolerancia y el respeto hacia todos los uruguayos, también hacia esos que no nos votaron”.

Por su parte, el ex Intendente Mtro. Ramón Fonticiella, dijo a EL PUEBLO que “gane quien gane, hoy se termina un ciclo histórico en el país, un ciclo que duró poco, quince años, se termina un modelo socio-económico que implantó el Frente Amplio desde 2005, porque no es lo mismo el gobierno que el poder, y quien gane, tendrá el gobierno pero no el poder, dado lo que se dio el 27 de octubre con la conformación multicolor del Parlamento”. De todas maneras, sostuvo que, “de ser Lacalle Pou el nuevo Presidente será un Presidente aún más débil que Martínez, pues ha alineado desde alguien que era de izquierda como Mieres hasta un militar como Manini Ríos”. Consultado acerca de cuál fue la clave para tanta fuerza opositora al gobierno frenteamplista actual, dijo que “sucede que hubo un pegamento hábilmente diseminado entre esos otros cinco partidos, con un hilo en común que los unía, que era únicamente decir no más Frente Amplio a pesar de todo”.