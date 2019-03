En la mañana de ayer se dio a conocer la noticia de que China habilitó nuevamente a la planta local “La Caballada” Cledinor SA del Grupo Marfrig para la exportación de carne a ese destino; el más importante para el país.

El Dr. Juan Manuel Leites, gerente de compra de haciendas del grupo confirmó la relevante noticia al portal “Actualidad Agropecuaria”, así como también trabajadores de la planta expresaron su alegría por esta habilitación debido a la importancia de este mercado para frigorífico La Caballada que hace más de cinco meses había sido observado debido a un error de empaque.

El Dr. Leites destacó que se trata de una noticia relevante, recordó que la planta de Salto estaba con problemas en el desarrollo de su actividad por no tener el 52% del mercado de la carne que es China, como lo es para cualquier planta del país. Explicó que esta habilitación implica tener una actividad permanente, constante en Salto, que cambia totalmente el ingreso de la gente a la planta, y da seguridad del trabajo que no es poca cosa hoy en día cuando tanto se habla de pérdidas y disminución de fuentes de trabajo.

Leites agregó que lograr un mercado tan importante implica además un buen rédito para la empresa.

Si bien está la seguridad de que se va a poder vender a ese mercado, no está aún confirmado cuándo se comenzará a faenar ya que hay trámites y papeles que llevan más tiempo.

“Los mercados son muy exigentes y no perdonan”, manifestó y recordó que si bien lo que ocurrió no fue grave, sí determinó que por estos meses no se pudiera exportar. Asimismo valoró que hechos como éste sirven para reflexionar sobre la importancia de los mercados y cuidar toda la parte legal.