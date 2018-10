Con ventas a cargo del escritorio Ruben F. Cánepa, en el local Chiflero, de la Asociación Agropecuaria de Artigas, se realizó ayer el 13º remate de los Angus Frigorífico Modelo en dicho departamento.

Se vendieron 30 Vaquillonas SA Red Angus Paridas U$S 708 de promedio.

Vaquillonas SA DL y 2 Dtes. sin servicio U$S 811.5 promedio.

Terneras Red Angus 1 año U$S 576 promedio

Vaquillonas PI y PC 2 años U$S 1.686 promedio.

Toros Angus PI U$S 3.123 dólares de promedio

Toros Angus SA 2.400 promedio

Se destacó la venta del 50% de un toro plantelero por el cual se pagó U$S 6.720, elevando su cotización a U$S 13.440, invertido por un cliente de Paraguay que se encontraba en China.

RODRIGO FERNÁNDEZ

Para Rodrigo Fernández, integrante de la cabaña, fue un rematazo, fue de los años con más gente en el local, gente nueva, que no solamente vino, sino que compró, “lo cual nos pone muy contentos, la clientela en Artigas viene creciendo año a año, Salto empujó muchísimo y no es novedad porque hace años viene empujando mucho, en definitiva un rematazo de principio a fin, con ventas totales, la oferta estaba muy bien y la gente supo aprovecharlo”.

Fernández indicó que la cabaña reserva esta oferta para este día y la gente lo supo aprovechar. Si bien es el último remate, no se trata de que “lo que sobra va para Artigas, sino que es pensado, tiene mucho estudio cada lote, mucho pedigree, información, por eso recurrimos a Enrique Bonino, porque es tanta la atención de estar con los clientes, que necesito alguien que conozca del tema para ayudarme”, expresó.

FRANCISCO CÁNEPA

El martillero Francisco Cánepa analizó el remate en tres partes; una los vientres que estaban muy parejos, destacó que se fueron para cinco departamentos, entre ellos destacó a cabaña Macedo que adquirió parte de la oferta.

Por otra parte en cuanto a los toros comentó que vio muy bien los pedigree, había toros destacados que se pagaron muy bien, y la tercer parte fueron los SA que fueron más razonables, más prudentes, a veces se iban con la primera oferta, pero no hubo ninguno a menos de 2.400 dólares.

De esta manera se mostró muy conforme, destacando la actuación de muchos compradores del departamento de Salto.

Fuente: Actualidad Agropecuaria.