Entre los mayores y juveniles, los 10 goles a favor y ninguno en contra

No se trata de una expresión que tienda a encandilar o que supere el irrebatible. Tampoco un grito agorero a la manera del hincha o del adepto a la causa, hasta por una cuestión de oportunismo o simpatía.

Después de todo, un medio de comunicación o el cronista, no debieran caer en la actitud de quien cuando el equipo gana, concluye en el «nosotros» (como si jugasen) o caso contrario, «qué mal lo nuestro» (como si jugasen también).

A veces es inevitable que el aplausómetro de un cronista o varios se planteen, cuando el principio de inmadurez es el que rige.

Pero nada quita que no se pueda apelar a este….¡zarpado Salto!….que alude a la siembra reciente y que posibilita que tanto en mayores como en juveniles, se avance al turno de semifinal. El retorno a la escena de la Copa del Interior para las selecciones salteñas, a la medida de la pretensión: ganadores, estables, resolutivos.

UNA CUESTIÓN DE SER

En Colonia, la Sub 17 goleó 3 a 0 y en el Dickinson 4 a 0. En Canelones, los mayores alcanzaron el 2 a 0 y en el Dickinson 1 a 0.

A manera de síntesis: 10 goles a favor y ningún gol en contra. De todos las selecciones participantes, los más salientes promedios a la cuenta de Salto, que además en el caso de los mayores, conserva la condición de invicto afrontando de visitante. Jugando fuera de casa, la personalidad y el repertorio a favor, para que la consecuencia genere notable validez.

Que se entienda: no es una cuestión de entrega, es cuestión de propiedades. De aplicación a un dictado. De fidelidad a una ideología de fútbol que el equipo sostiene.

Es un mérito en sí mismo. Salto no responde de acuerdo al viento que sople.

Sabe de qué se trata. Y con un aspecto básico: no se expone. No hay inocencia.

LOS QUE NO PUEDEN

Tanto a Wilson Cardozo como a Jorge Noboa, los iguala una característica: no cultivan un protagonismo-vedetismo. El perfil que refleja serenidad de mando.

No hay que andar a los gritos para que el mensaje se capte y los jugadores lo transformen en práctica.

Al fin de cuenta: ¡el mérito que los dos tienen! ¿O no?

Canelones y Colonia han sucumbido en ese doble frontón. Han resignado ilusiones. Hipotecaron la fe. En ningún terreno prosperaron: ni como locales ni como visitantes.

Habría en tanto que RECONOCER LA POTENCIALIDAD DEL FÚTBOL SALTEÑO, con el sentido de búsqueda otra vez. Con este doble renacer después de la tregua de seis meses.

A los mayores y juveniles, los emparda igualmente el espíritu solidario a la hora de jugar.

No hay bacanes en la vuelta. Cooperativismo que no falta.

Y sobre todo para alcanzar, querer, aventurarse.

Por ahí andan estos «Saltos»…¡los zarpados de la nueva historia!