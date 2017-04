Un ómnibus del transporte municipal fue apedreado y una de sus ventanillas sufrió roturas. El chofer identificó a cinco menores de edad, que son buscados por la Policía. Además hubo denuncias de varios casos de robo, entre ellas el del robo de una bolsa de papas que determinó al final el procesamiento con prisión del autor del hecho.

APEDREARON ÓMNIBUS MUNICIPAL

El chofer de un ómnibus de la línea urbana, circulaba por Avenida Enrique Amorim casi Calle 10, cuando faltando diez minutos para las once de la noche del domingo, escuchó el impacto de una piedra que dio en la parte del vidrio inferior de la puerta delantera, dejándola totalmente dañada, observando a 5 menores de edad que estarían involucrados en este episodio. Investiga Seccional 2da.

A PRISIÓN EL AUTOR DEL HURTO DE LA BOLSA DE PAPAS

El pasado sábado, personal policial recibió un llamado, en el cual se denunció el hurto de una bolsa de papas; una vez en el lugar, el presunto autor del hecho fue visualizado en calle Sarandí esquina Vilardebó, con la mercadería hurtada, procediendo a su detención por un funcionario que se encontraba en horas libres.

Consultado el Juez de Turno, dispuso: “Labrar acta al comerciante y detenido. Volver a enterar”. El día domingo, fueron emplazados los denunciantes, habiendo expresado el masculino mayor de edad, ser el autor de otro hurto realizado el día 7 del corriente mes, en un local comercial, del cual se dio a la fuga al arribo de los efectivos, llevándose alrededor de $ 500 de la caja registradora. Culminadas las actuaciones, el Juez Penal de 4to Turno, dispuso: “el procesamiento con prisión, de J.M.A.C. por la presunta comisión de dos delitos de hurto en régimen de reiteración real, uno de ellos especialmente agravado en calidad de autor”. Intervino Seccional 1ra.

MENOR GOLPEADO POR NEGARSE A ENTREGAR DINERO

Próximo a la hora 20:00 del domingo, un menor de edad que circulaba por la vía pública en barrio Caballero, fue interceptado por un sujeto que le solicitó dinero, y al negarse, lo insultó y agredió a golpes de puño. Investiga Seccional 2da.

AMENAZADO DE MUERTE POR EL EX DE SU ACTUAL PAREJA

En la tarde de ayer, en momentos en que un hombre salió de su trabajo, divisó al ex de su actual pareja, quien sin mediar palabras comenzó a insultarlo con el más bajo vocabulario y a amenazarlo de muerte; posteriormente, en momentos en que se retiraba, fue perseguido en su vehículo no siendo la primera vez que ocurren estos hechos. Investiga Seccional 2da.

DAÑOS Y HURTO EN ESCUELA Nº130 DE SALTO NUEVO

El Jardín Nº 130 de barrio Salto Nuevo, fue blanco de daños y de robos; lo denunció una mujer en representación de la institución que fue hasta el lugar, quien en la mañana de ayer, al llegar al local constató que la puerta principal y la reja de una ventana se encontraban forzadas, y que desde el salón multiusos hurtaron un televisor LED marca Panavox de 32”.

TRAS FORZAR LA PUERTA DE LA FINCA, INGRESARON Y ROBARON

El encargado de una empresa de construcción, denunció que, en una finca que se encontraba sin moradores, personas extrañas mediante el forzamiento de la puerta, ingresaron, hurtando un ventilador de pie y dos sillas de PVC, dejando el lugar en completo desorden. Investiga Seccional 2da.

SE ROBARON LA RUEDA TRASERA DE LA MOTO

Había dejado estacionada la moto marca Vital 110 VX, matrícula HKW 679, estacionada en calle Zorrilla al 200, y al ir a ocuparla, constató que la misma se encontraba sin la rueda trasera. Investiga Seccional 1ra.

HURTO DE VEHÍCULO

Desde el frente de una finca ubicada en la zona del Parque Solari, hurtaron una moto marca Yumbo Max, de color rojo, matrícula HIA 3200. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

Dejó su camioneta estacionada en calle Misiones, próximo a Uruguay, y al ir a ocuparla, observó que la puerta delantera del lado del conductor estaba forzada, notando la falta de un juego de llaves y un par de lentes recetados.

Investiga Seccional 1ra.