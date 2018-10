EL PUEBLO dialogó con la ex Presidente de la Junta Departamental de Salto y líder de la Lista 7 del sector “Batllistas”, la Mtra. María de los Ángeles Márquez, quien sostuvo que, “hace unos 3 largos años los ediles de la Lista 7 representantes de “Batllistas” en Salto, liderados a nivel nacional por el Presidente Julio María Sanguinetti y el Diputado Tabaré Viera, venimos gestionando y haciendo visitas a territorio, denuncias a la DINAMA, Intendencia, Dirección de Salud e Higiene y varias instituciones para no tener más en Salto un basurero a cielo abierto”. L dirigente colorada agregó que, “más de una vez fueron retirados del lugar sin razón por el Director de Recolección y Barrido Fernando González, siendo que los ediles son contralor del ejecutivo y están haciendo su trabajo”.

También, expresó que, “se pedía canalización de aguas residuales que contaminan el arroyo San Antonio y el enterramiento en nuevos pozos, así como una tarea seria de reciclaje”. «Al parecer y aunque no lo reconozcan”, continuó, “los ediles de la Lista 7 hemos sido escuchados, lo cual nos emociona y reconforta, ya que no importan los laureles sino el beneficio para el ambiente y los vecinos cercanos al vertedero.». «Nuestro deseo es que todo esto no quede en ilusiones y anuncios y sea una realidad en breve reduciendo la contaminación y el impacto ambiental”, culminó diciendo la Edil.