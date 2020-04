Investigan si podría tratarse de Carlos Borghi desaparecido el año pasado

En la pasada jornada, en un tajamar ubicado en la chacra propiedad del productor Carlos Borghi, quien desapareció en el mes de junio del pasado año, fue hallado el cadáver de un hombre, no descartándose la posibilidad de que se trate del mismo. Hasta el lugar concurrieron personal policial, bomberos, autoridades judiciales y del Comando de Jefatura, estándose a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la identidad.

CRÓNICA

Carlos Borghi desapareció el 16 de junio desde su chacra en la zona de Colonia Osimani. Al día siguiente, su esposa e hija fueron hasta la Seccional Sexta a denunciar el hecho.

La familia de Carlos Borghi lo buscó infructuosamente, descolocándola pues, el hombre, no tenía como costumbre desaparecer sin avisar. Manifestaron que no existía ninguna desavenencia con su esposa, ni estaban en conocimiento de que hubiera algún problema de otra índole.

La familia vivía al momento de la desaparición, en una chacra ubicada en la zona de Colonia Osimani, lugar en el que, Borghi, nació y vivió durante sus 58 años de edad.

Luego de comer, ambas mujeres fueron a la casa de un familiar y Borghi se quedó sólo, al parecer con intenciones de dormir una siesta. Sobre las 16 horas, esposa e hija regresaron al domicilio y él ya no estaba. En el lugar no se apreciaba desorden o indicios de que se hubiera producido una situación violenta.

Una vez que pasaron las horas y ya efectuada la denuncia correspondiente, se comenzó con la investigación, en la que participó personal de la Prefectura, de la Policía y del Destacamento de Bomberos. Continúan las investigaciones para dar con el paradero del hombre, cuya desaparición fue un verdadero misterio.