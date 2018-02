Varios hechos de violencia se registraron el fin de semana

En la madrugada de ayer, a la hora 3:00, personal policial fue derivado hasta el asentamiento La Esperanza, donde habría una persona herida de arma blanca; se procedió al traslado de un masculino de 31 años al Hospital Regional Salto, fue atendido por la médica de guardia, diagnosticándosele: “se recibe paciente con herida penetrante de tórax”.

De averiguaciones primarias, se pudo saber que la víctima se encontraba en un cumpleaños, cuando fue herido por un individuo.

Enterada la Fiscal de Turno, dispuso: “Forense para la víctima, practicar averiguaciones con testigos, mantenerla al tanto de la evolución”. Investiga Seccional 3era.

AGRESIONES Y AMENAZAS ENTRE MENORES

La denunciante, femenina mayor de edad, en representación de su hija adolescente, radicó una denuncia, manifestando que, en la noche del sábado, la menor se encontraba en la zona céntrica, observando el desfile de Llamadas, cuando se le acercó otra menor de edad (de quien aportó datos), quien la agredió con un golpe de puño en la cara, lastimándole la nariz, amenazándola con continuar agrediéndola. La lesionada fue asistida por el médico de una emergencia móvil. Investiga Seccional 1era.

SE PELEARON POR DOS MACETAS

Un masculino mayor de edad, domiciliado en las Viviendas de Mevir de Pueblo Lavalleja, denunció que el pasado sábado, realizó trabajos de jardinería en su domicilio, dejando dos macetas de plástico de color rojo; momentos más tarde, al ir a buscarlas, no las encontró en el lugar. En horas de la mañana de ayer, divisó que las mencionadas macetas se encontraban en el fondo de la finca de su vecino, por lo que concurrió al lugar y se las reclamó; su vecino tomó un ladrillo y se lo arrojó, golpeándolo en el brazo y en una pierna, logrando recuperar los objetos en disputa. Presentó certificado médico donde consta: “Hora 9:50 AM paciente con herida cortocontundente superficial en cara lateral de muslo izquierdo de 7 cm, no sutura”. Enterada la Fiscal de Turno, dispuso: “Se da por enterada.

Se coordine forense para la víctima. Se suba novedad al SGSP y se tome declaración detallada a la víctima”. Interviene Seccional Décima.