Ayer jueves en la noche, cuando la reunión se produjo a través de la plataforma Zoom, impulsada por el Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.

La instancia registrada a los efectos de un objetivo: saber si las 8 Ligas confirmaban la participación de sus selecciones en la nueva y pendiente fase de la copa.

Sabido es que tres Ligas revelaron su complicación económica para hacer frente a determinadas erogaciones que surgen de la competencia futura. Miembros del Ejecutivo de OFI expusieron las nuevas condiciones actuales, que finalmente fueron aceptadas por todos.

A la luz de ello, ya no más interrogante de tipo alguno: los clasificados en sus respectivas llaves a nivel de confederaciones, se prolongarán en la acción tentando la recompensa máxima de Campeón del Interior, título que actualmente ostenta el Paysandú de Carlos Cabillón.

En el caso de los mayores corresponden los juegos entre Canelones vs Salto; Canelones del Este vs Paysandú; Cerro Largo vs San José y Rocha vs Río Negro.