Gerardo Chiessa es el presidente de la Liga de fútbol COMERCIAL. En la reciente clausura de temporada que se realizó el pasado miércoles, EL PUEBLO le solicitó su opinión sobre lo que había sido para el, la temporada que finalizó.

¿Se terminó la temporada y ahora ?

“Si se terminó. En lineas generales creo que fue uno de los mejores torneos de los últimos años. Una temporada excelente donde lo único que en parte pudo empañar el desarrollo, fueron las casi continuas suspensiones que se dieron a principio de temporada, algo que también si se quiere, perjudicó a otras Liga”

¿Dentro del Consejo y el trato de los delegados?

“Siempre hay como en todos lados, pequeñas diferencias ya que se entiende, que cada delegado defiende los intereses de su club. Pero eso lo solucionados conversando y con el Reglamento en la mano”.

¿Por un momento nos dijeron que había “abandonado” la Liga?

(en parte se sorprende por la pregunta y luego responde) “Si fue cuando el viaje que hice a España, ocurrió que me salió un “viaje” relámpago a aquel país y no lo pensé dos veces. Me fue muy bien, fijate que me fui, estuvo varios días por allá y volví y todavía aquí no se había llegado a la final del campeonato”

-Ya que hablamos de la final del Deportivo V.J y la Pinturería, ¿que opinión le merece esa final?

“La verdad que me sorprendió la cantidad de gente que fue al partido. Fijate que esa misma noche jugaban en el Estadio Ferro Carril y Universitario. Antes del partido lo pensé, “hoy no va nadie a ver nuestra final”. Pero la sorpresa fue grande ya que algo más de 500 personas estuvieron en la final que consagró campeón al Deportivo V.J.”

-Quienes lo acompañaron en el Consejo de la Liga?

“Trabajaron y lo hicieron muy bien el “Profe” José Luis Masci en la secretaría, José Coelho en la tesorería y Ramón Machado que fue un muy activo vice presidente”.

¿Hay posibilidades de algún nuevo equipo para el año que viene?

“Hay rumores de que estos o aquellos clubes quieren venir al fútbol Comercial. Personalmente la Liga no recibió ninguna solicitud oficial. Por ahora, solo rumores”.

¿Hay “algo” para el año que viene?

“Por ejemplo”

¿Si, que lo hayan hablado ya para conformar el cuerpo de Neutrales de la temporada venidera?

“No, nada por ahora. Ni lo hemos conversado con los compañeros Neutrales. Creo que los clubes y nosotros lo que ahora queremos son pasar las fiestas tradicionales en familia, descansar y recién allá por marzo o Abril volveremos a encontrarnos”.

¿Conforme con el año que termina?

“Totalmente en lo que hace a la parte deportiva tanto como en lo económico”.