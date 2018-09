Darío Sagnol. El Chaná que pasó y el que se propone cicatrizar heridas

-¿Cuánto años del «Daro» en Chaná?

«Este año….60 años como directivo del club».

-Pasaste por todas. Por las buenas y por las malas.

«Por todas. Hubo momentos a favor de los que uno quiso para el club y otros que se inscriben en lo que no quisiese nunca. De todas maneras, no dejo de reconocer que todos hacen a la historia del club».

-No podrías negar que este 2018 se suma a aquellos donde el producto no ha sido el mejor. Después de todo, orillaron el descenso a la «C»…

«Fue un año negro. Así de simple. No hablo si fue el peor de la historia, pero cuando determinadas situaciones se plantean y se cae en un pozo como estos, uno siente que parte de la historia se sacude. Por un aspecto fundamental: Chaná no merece transitar por incertidumbres como las que se vivieron este año. Nunca se descendió a la «C». De todas maneras, nada es casual y siempre hay factores que juegan su propio partido. Padecimos en grande, pero ahora el fin es replantear».

EL TERREMOTO INTERNO

Sucedió un 1º de julio, cuando el entonces presidente, Martín Leal, se alejó de la función. No hubo renuncia, desde el momento que ninguna nota avala: se fue. Tras ello, el retorno de la plana directriz que se había alejado, incluído el propio secretario, Darío Sagnol.

«Los que nos fuimos, claramente no compartíamos aspectos de la conducción del expresidente, sobre todo porque en Chaná siempre se planteó una actitud democrática a la hora de resolver. Analizar en conjunto, evaluar lo que es válido o no para la institución. Pero nunca desembocando en actitudes personales. Por eso nos alejamos. Cuando Leal se va, nosotros volvemos».

-¿Qué pasos a la hora de ese retorno?

«Nos respaldamos en la Comisión Fiscal, por lo que Sergio Sequeira se transformó en una especie de presidente actuante. Ahora hay que apuntar a la asamblea del 5 de octubre. Con el alejamiento de Leal, perdimos además dos dirigentes: Roberto De Césaris y Adolfo Minelli».

-¿Hubo qué admitir un retroceso deportivo de Chaná en el año?

«Sin dudas. ¿O no se acuerdan que el año pasado por poco no ascendimos? Quedamos en la puerta, después de aquella derrota frente a Tigre. Es cierto que las bajas limitaron al equipo.

Cuando se producen todas estas complicaciones internas, se van del plantel, Hugo Castagnet y Robert Olivera. En el período de pases nos quedamos sin Marcelo Soria. Pero más allá de cuestiones adversas, esa pelea por permanecer en la «B» pareció impropia de Chaná.

Lo que ha pasado este año en el club nos ha dolido a todos los chanaenses de ley. Nos ha dolido demasiado. Ahora es un tiempo de cicatrizar heridas, elevar la mira y ser lo que Chaná puede ser y no esto que fue».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-