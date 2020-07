Con Cristian Fabián Meyer Ordeix. Papá de Melanie, Guadalupe y Priscilla Sub Director Operativo de Unidad 20 de INR.

Cristian llega al cargo que hoy ocupa, hace aproximadamente seis meses.

Sostiene que el mismo, lo hace dueño de muchas satisfacciones, así como además, de mucha responsabilidad.

Por iniciativa de su mamá Dazney y hace muchos años, es que llega a convertirse en Policía. Y con el tiempo, su papá Norberto, llega también a la Unidad 20 como Operador-Chofer.

Cristian, obtiene la alegría de transformarse en papá hace 6 años con Mélanie y con el correr del tiempo, de las mellizas Guadalupe y Priscilla de 4 años hoy.

Dichoso de contar con tanto afecto y compañerismo, siente que eso, los convierte en “compinches”.

Al dialogar pudimos notar un brillo especial en sus ojos mientras decía:

“Fue un gran reto para mí el hecho de ser padre”, contagiándonos esa sensación de alegría que lo invade al hablar de sus niñas.

“Tengo tres hijas, Mélanie la mayor y las mellizas Guadalupe y Priscilla. Conformando una unión muy linda”.

¿De qué manera cree lo ven a papá Policía?

(Sonríe). Son preguntonas.

Cuando me ven uniformado o andando juntos por la calle y al saludar a alguien, me preguntan: ¿es Policía papá?

Creen que todo mi entorno está relacionado a mi trabajo.

Y tienen un poco de celos, creo. Porque cuando ven fotos de un móvil o algo relacionado a Policías, le prestan mucha atención.

¿Cómo define usted la relación padre-hijas?

Es excelente. No solo por lo que somos juntos, de lo que puedo hacer por ellas o por lo que yo siento.

Es una conexión con demostraciones de afecto de ambas partes, que nos hace mucho bien.

Soy un papá separado de su mamá, pero un tiempo muy agradable pasamos juntos, donde disfrutamos cada minuto.

A veces pasamos el día juntos, como muchas veces se quedan las tres a dormir conmigo y al llegar la noche, las llevo.

Y muchas de esas veces, me duele ver cuando lloran y ni siquiera quieren bajar de la camioneta cuando llegan a su casa.

Se torna un poco complicado, pero se puede entender. Al principio, fue mucho más difícil aún, hoy lo toman mejor anímicamente.

Comenzaron nuevamente jardín y escuela a la mañana y son unas genias allí. Se divierten y vuelven contentas.

¿Qué ha significado ser papá por primera vez?

Era yo muy joven y ha significado todo un reto el hecho de ser padre.

Mélanie fue buscada y estábamos felices cuando nos enteramos de que llegaría. Muy emocionante.

Recuerdo que ya empecé a mirar en internet, algunas cosas como para ir familiarizándome.

¿Cómo fue su reacción luego al conocer el resultado de que venían en camino mellizas?

Con lágrimas. De emoción, sorprendido y con algo de susto además, porque ya iba a ser por dos, todo lo relacionado al embarazo (sonríe).

Tuve la oportunidad de conocerlas por medio de la ecografía y cuando la doctora dijo: “¡A, qué bueno! ¡Son dos!”, recuerdo que me brotó ese sentimiento inexplicable, con toda la adrenalina.

Salí de allí y comencé a llamar a todos los familiares y amigos, para contarles la buena nueva.

Las mellis hacen todo juntas.

Duermen juntas hasta hoy, cuando come una, la otra también tiene hambre, son increíbles.

¿Cómo es un día con las tres niñas?

Por lo general es por la tarde cuando salimos de casa a pasear.

Les gusta mucho ir a Plaza Artigas, para andar en bici cuando está lindo el tiempo, al Shopping les encanta.

Pero pasan mucho tiempo con su madre, también y con la abuela.

¿Cuál es la diferencia con usted a ésa edad?

Son “mi calco”.

No solo físicamente, en la forma de hablar…

Yo en vez de pronunciar la letra s, pronuncio la z.

Son iguales en lo que hacen.

Yo era una máquina de hacer macanas. Esas peleas que surgen entre ellas… se cubren en alguna macana que hagan, como así también, pueden “deschavarse”.

¿Hay alguna asignatura pendiente para hacer con ellas?

Tenía pendiente tomarnos unas vacaciones.

Ya nos fuimos a Termas del Arapey y fue maravilloso.

A pesar, de que mis familiares me decían que “no iba a poder” con las tres.

Pero con mucha fé, nos fuimos y pasamos estupendo (sonríe).

Me hubiese gustado ir un poco más lejos, pero para ser la primera vez, estuvo muy bueno.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Siempre me imaginé estar dentro de veinte años, sentado alrededor de una mesa con las tres, comiendo un asado.

Ese es mi mayor anhelo y no puedo pedir más.

¿Un menaje a los papás para este domingo?

Cuando era muy jovencito, mi vida transitaba haciendo problemas, hasta que mi padre me lleva con él a trabajar en la construcción en un departamento en el sur.

Allí vivíamos dentro de un ómnibus una cantidad importante de compañeros y fue cuando comencé a ver algunas carencias materiales y a valorar el sacrificio de mis padres.

Mi mamá allí se entera de las inscripciones para ser Policía, me sugiere que comience a entrenar, “que ella iba a reunir los papeles que hicieran falta” y cuando vine, rendí el examen y aprobé. Hoy valoro el sacrificio de mis padres y los admiro.

Un abrazo a mi padre en su día, que es mi ejemplo a seguir.

Creo que más allá del valor que tiene una madre, el sacrificio del padre, también hay que destacarlo, porque yo hoy lo compruebo por mí mismo.