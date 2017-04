El hombre habría ultimado de un balazo al pequeño para luego suicidarse

El Ministerio del Interior informó en la mañana de ayer que, “lamentablemente en la mañana de hoy un equipo de rastreo ubicó en una quebrada de las sierras de Villa Serrana los cuerpos sin vida” de Felipe Romero de 10 años y Fernando Sierra, el entrenador de baby fútbol, quien se lo llevó desde la escuela a la que concurría el menor el pasado jueves en horas de la tarde.

De acuerdo a la información recogida por medios capitalinos de parte de fuentes oficiales, el hombre le habría quitado la vida al menor, para luego suicidarse. La búsqueda se inició con la implementación de un importante operativo, que contó con dos móviles de Policía Nacional de Tránsito custodiados por móviles de la División Detectives Distrito 2 de Maldonado, y colaboración de la Policía de Montevideo, cuyos perros hallaron los cuerpos, a unos 700 metros del automóvil de alquiler en el que fueron vistos por última vez en la tarde del jueves por vecinos, abandonado cerca de Villa Serrana, en el Departamento de Lavalleja.

El vehículo fue localizado sobre la ruta, al costado del arroyo Los Chanchos; la Policía encontró la mochila escolar del niño, una billetera con dinero y documentos y tres blíster de calmantes, uno de ellos vacío, que según fuentes policiales fue comprado por el hombre en una farmacia en La Barra.

LOS HECHOS

El menor Felipe Romero de 10 años, era el segundo hijo del futbolista Luis “Lucho” Romero, fruto de su relación con Alexandra Pérez, una agente policial de la Seccional 1era. de Maldonado.

El niño jugaba al baby fútbol en el Club Defensor de Maldonado, donde hace dos años conoció a Fernando Sierra de 32 años de edad, quien se desempeñaba como entrenador en un equipo de dicha institución deportiva, con niños de 9 años, y del que nunca se advirtió comportamientos fuera de lo normal, en los 6 años en los que trabajó en el lugar. “De acuerdo con el testimonio de una funcionaria del club, el técnico tenía una relación de familiaridad con el niño. “Lo traía y lo llevaba a los entrenamientos y a los partidos, y el niño le decía papá. Nunca hubiéramos previsto lo que pasó”, en una relación bastante extraña para tratarse de una persona que no era familiar ni aparentemente íntimo del núcleo más cercano al menor. “Por su parte, la madre del menor fallecido, expresó que luego de la Semana de Turismo, la psicóloga de Felipe le manifestó que “vio pautas en Felipe que indicaban que algo no estaba bien”, dijo, y le recomendó que no dejara a su hijo a solas con el director técnico. Por tal motivo, se comunicó con Sierra, para manifestarle lo hablado con la Psicóloga y tras encontrarse le expresó: “Mirá Fernando, las psicólogas me advirtieron que no podés volver a estar a solas con Felipe. Tomalo como quieras. Pero tenés que aceptar esto que te estoy planteando. Te lo pido por favor”, aseguran que fueron las palabras de la madre al entrenador, cuya respuesta habría sido inmediata: “Si no puedo ver más a Felipe me mato”.“La mujer reconoció que el entrenador era la figura paterna que tenía su hijo. Aseguró que Sierra “siempre fue una persona correcta, nunca decía malas palabras”; inclusive se le llegó a otorgar un permiso firmado por ambos padres biológicos del menor para poderlo llevar de vacaciones a Brasil, en donde estuvieron los dos solos.“El jueves, a la hora de salida de la escuela, sobre las 15 horas, el DT fue a recoger al niño desde la escuela Nº 2 de Maldonado y se lo llevó sin autorización de la madre. El hombre, conducía un automóvil de alquiler Chevrolet Prisma –pese a tener auto propio-.

Según informó en conferencia de prensa el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruíz, el hombre era para el niño una “figura paterna”, que normalmente lo iba a buscar a la escuela, pasaban el fin de semana juntos y el año pasado se fueron juntos 10 días de vacaciones a Camboriú. Por esta razón, tiene en su poder un permiso para salir del país con el menor firmado por sus padres. De todas formas existe una restricción para salir del país para ambos.