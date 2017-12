Media Hora Previa en la Junta Departamental de Salto

Los Ediles Boris Todoroff, Martín Pertusatti y Germán Milich, abordaron el tema de la situación de ciertas calles de la ciudad; el flagelo de las picadas y espacios públicos en barrio Uruguay y Artigas; y el voto de uruguayos radicados en el extranjero, respectivamente.

Edil Boris Todoroff

Voy a reiterar un pedido que hice hace un tiempo atrás: pedir el riego de calle Ituzaingó desde Patulé hasta calle Juan H. Paiva.

La tierra que levanta el tránsito, es impresionante; es una calle de doble vía, donde pasan los ómnibus municipales, camiones de la empresa Cujó cargados de materiales y que pesan más o menos unas treinta toneladas. En las horas pico, donde la gente va a su trabajo y vuelve, es insoportable la nube de polvo que se genera. Tenga en cuenta que es perjudicial para la salud.

En Juan H. Paiva esquina Ituzaingó, hay una panadería, verdulería, rotisería. A lo largo de todo Ituzaingó, hay muchos comercios, está también el complejo habitacional Horacio Quiroga, que se llena de tierra, todos los días, hay personas con problemas respiratorios.

También solicito, en lo posible, que se pase riego en toda la calle en la que se está trabajando.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Director de Salud, al Director de Obras, al Intendente y a todos los medios de comunicación.

Muchas gracias, señor Presidente.

Edil Martín Pertusatti

Ya hace un tiempo, venimos manteniendo reuniones con vecinos del Extremo Este de nuestra ciudad, los cuales nos vienen planteando una serie de problemas, los que hemos ido derivando a los diferentes organismos e instituciones que corresponden.

En este caso, traemos el planteo de vecinos de barrio Uruguay y barrio Artigas, los cuales se encuentran preocupados, dado que un centenar de jóvenes vienen utilizando diariamente la Avenida Manuel Oribe, aproximadamente entre el kilómetro 3 y el kilómetro 4, para realizar picadas.

Más allá de que esto conlleva el riesgo de vida de los propios jóvenes, también se pone en riesgo la vida de la ciudadanía en general, en especial de quienes viven en la zona. También, hay que tener en cuenta que dicha avenida es uno de los accesos a nuestro departamento, donde aquellos ciudadanos que vienen a visitarlo, se encuentran sorpresivamente con esta situación.

Una de las ventajas con que cuenta este centenar de jóvenes para juntarse en la zona, es un predio municipal en barrio Uruguay, totalmente a oscuras, de unos ochocientos metros de largo por unos sesenta metros de ancho, comprendidos en forma horizontal, por avenida Manuel Oribe y calle Tomás Gomensoro, y en forma vertical, por calle José Montero y calle Presidente Berro. Dicho predio, cuenta con una ciclovía de hormigón, la cual se encuentra tapada por pasto, dado la falta de mantenimiento. También, cuenta con columnas de alumbrado público, pero lamentablemente ninguno de ellos funciona.

La propuesta de los vecinos de la zona, más allá de solicitar la presencia fija del cuerpo inspectivo de Tránsito para solucionar el tema de las picadas, es poder también contar con ciertas mejoras en el predio mencionado.

En primer lugar, solicitan limpieza del mismo, especialmente en el pasaje de la ciclovía, iluminación acorde al predio, un gimnasio al aire libre, construcción de baños públicos, bebederos con agua potable, mesas, bancos y parrilleros, dado que es un predio muy parejo y bien ubicado para el disfrute de las familias de la zona. A todo esto, se le agrega la construcción de un puente aéreo peatonal, que una barrio Uruguay con barrio Artigas. Más que convencidos, están los vecinos, de que este planteo solucionaría en parte el problema de las picadas en la zona. Pero también le daría un aspecto geográfico favorable a una de las entradas de nuestra ciudad y, ni qué hablar del enriquecimiento de la comunidad, ya que por primera vez en la historia, contaría con un proyecto de este tipo.

Señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al señor Intendente Municipal, al Departamento de Tránsito, al Departamento de Servicios Públicos, al Departamento de Obras, al Departamento de Deporte y Juventud, y a los medios de comunicación del departamento.

Muchas gracias.

Edil Germán Milich

Voy a tratar, a continuación, la crónica de un diario capitalino, que comenta el asunto relacionado con el voto de los connacionales que residen en el exterior.

Hace muchos años que el tema se discute, hay quienes pensamos que les asiste el derecho de votar, otros sostienen que si no viven en el país, si no tributan aquí, etc., etc., no les asiste ese derecho.

Con los votos de los legisladores del Frente Amplio y de Asamblea Popular, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley que interpreta los artículos 77 y 81 de la Constitución relativos a derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía y al voto de los uruguayos en el exterior. La oposición acusó al partido de gobierno de ir contra la Carta Magna y sus legisladores se retiraron de sala. En el informe en mayoría se reafirma el derecho al voto de aquellos ciudadanos uruguayos que residan en el exterior, creando una Comisión Honoraria.

El cometido de la misma sería elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen alternativas jurídicas para la instrumentación del sufragio, lo que fue rechazado por los partidos Nacional, Colorado e Independiente por considerarlo “inconstitucional”.

La oposición planteó que se retirarían de sala para “no participar ni homologar, ni siquiera con su presencia, un proyecto que en su forma y en su fondo, es atentatorio del relacionamiento que el sistema político se debe para la plena vigencia de la Constitución”.

En el momento de la votación, los miembros de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, se retiraron de sala.

Los legisladores de gobierno expresan que la Constitución uruguaya “no contiene ninguna disposición que condicione ni restrinja el derecho al voto no pudiendo interpretarse que la residencia sea un requisito para el ejercicio del mismo”.

Puede concluirse, atento a la normativa nacional e internacional aplicable, que “la interpretación que se ha aceptado e invocado indebidamente para impedir el ejercicio del derecho a votar carece de todo sustento normativo y es claramente inconstitucional”.

El Artículo 1º determina su carácter “interpretativo, estableciendo expresamente que el hecho de residir en el exterior no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones de todos los uruguayos, dentro de ellos el derecho al voto”.

En relación a la regulación del ejercicio del derecho al voto de estos ciudadanos uruguayos deben definirse “los mecanismos para que el ejercicio de este derecho pueda verificarse en la realidad”.

Por esa razón, el proyecto plantea “la creación de una Comisión con la función de elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del derecho al voto de aquello, que sirva de insumo al Poder Legislativo para la consiguiente legislación al respecto”.

Dicha Comisión se integra por los organismos que tienen competencia en la materia y cuyos cometidos están directamente relacionados con esta temática, así como representantes de la sociedad civil que protegen los intereses de los uruguayos residentes en el exterior.

La principal finalidad de estos artículos es “que el reconocimiento del ejercicio del voto no se transforme en una norma de imposible cumplimiento y, por ende, nueva vulneración del derecho consagrado constitucionalmente, sino que se efectivice y se haga operativo”.

Por este motivo la Comisión a crearse tendrá un plazo determinado para la realización de la tarea encomendada.

Hasta acá lo que, según la crónica, se trató y decidió en la Cámara Baja del Parlamento. En los hechos, en la realidad hay casos –conozco más de uno- de ciudadanos uruguayos que residen en distintos países más o menos distante del nuestro, y cada vez que hay una elección vienen y votan. Entonces el problema pasaría a ser de posibilidades económicas, simplemente eso, así de sencillo.

Me parece que sería de estricta justicia que todos los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, con mayor o menor disponibilidad de recursos económicos, pudieran hacer efectivo su derecho al voto.

Solicito que se remita copia de mi exposición a todos los medios de comunicación masiva del departamento.

Muchas gracias.