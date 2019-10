La primera suplente de la candidatura a la diputación de Pablo Perna, María de los Ángeles Márquez fustigó a la diputada

La dirigente colorada y candidata a la diputación, María de los Ángeles Márquez, salió al cruce de los dichos de la Diputada frenteamplista Manuela Mutti días atrás en el acto partidario efectuado en Plaza Artigas, que fueron publicados el pasado lunes en la página 2 de EL PUEBLO, que contó con la presencia del expresidente José Mujica, donde aludió a la inexistencia de hogares estudiantiles y becas antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno en 2005. «Tenemos lo que no tuvo el Frente Amplio en 15 años, capacidad, honestidad y amor por nuestro país», enfatizó la edil departamental.

-Las apreciaciones de la diputada Manuela Mutti sobre la inexistencia de hogares estudiantiles y becas antes del 2005, no cayeron muy bien en parte del espectro político local, ¿es así?

-Comenzar la lectura de la mañana con mentiras tan groseras y de mala intención, intentando mostrar ignorancia, o no, por parte de una diputada salteña que, además, pretende ser reelecta, es, al menos indignante, inmoral e indigesto al desayuno.

El estar en campaña política y que falten pocos días, no admite que se diga y haga cualquier cosa, menos mentir. Pues, tras el acto hace días atrás, la pseudo diputada electa legítimamente, incurrió en la grave voluntad con propósito de nombrar una y otra vez logros impulsados y creados por nuestro glorioso Partido Colorado hace décadas y décadas, cuando ni su partido existía.

-¿Esos dichos forman parte del discurso refundacional de la coalición de izquierda?

El discurso frentista de que el Uruguay se fundó en el año 2005 caducó hace mucho tiempo y no se puede subestimar a los votantes; el partido más viejo del mundo, el Partido Colorado, junto al Partido Nacional, hicieron de éste un gran país que el Frente Amplio se encargó de destrozar y empobrecer en apenas 15 años.

No le voy a permitir como ciudadana común, no como candidata, ni como edil, ni como docente, sino como uruguaya que soy, no le voy a permitir a la diputada que se acredite por nunca jamás la creación de hogares para los alumnos que no tenían dónde quedarse para estudiar, la creación de la Universidad de la República, los boletos de transporte para concurrir a sus estudios, la ley de las 8 horas, las becas estudiantiles, los consejos de salarios, el inglés en las escuelas, los CAIF, la ley de violencia doméstica surgida en el gobierno de Jorge Batlle y tantas barbaridades más, que de un lobo vestido de cordera, hacen demagogia vieja y obsoleta. Todos. Todos. Logros del Partido Colorado y sus gestiones, diputada Mutti.

Yo no se lo voy a permitir, una ciudadana común y miles de uruguayos, tampoco lo haremos.

-¿Pero, no le parece hasta sensato, que en época electoral se arengue a los partidarios con la idea sostenida desde siempre como argumento?

No. Que no arengue con banderas diciendo que el gobierno de coalición que gobernará este país eliminará lo que ustedes hicieron. Es imposible eliminar lo que no existe. Nada hicieron más que cerrar hogares, crear una fábrica de pobres permanentes como es el MIDES, cubrir políticos corruptos y aumentar impuestos y consumos a la gente.

Pero no se preocupe, que a nosotros nos gustan las difíciles y al desastre poco a poco lo iremos corrigiendo no con grietas y con odio, con educación y aflojando la carga impositiva para que la gente se anime a volver a invertir en Uruguay. Llevará tiempo, trabajo y perseverancia pero tenemos lo que no tuvo el Frente Amplio en 15 años, capacidad, honestidad y amor por nuestro país.

Le recomiendo un baño de memoria, no se meta con logros de los gobiernos de Don Pepe Batlle, el Dr. Julio María Sanguinetti, el Dr. Jorge Batlle y aquí con los logros del Esc. Malaquina a no ser que quiera aprender.