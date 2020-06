Antes de la paralización del fútbol a consecuencia de la pandemia y con Rodolfo Aguirre entonces, para ser el DT a nivel de categorías juveniles de Universitario.

Una situación de hecho, pinta de cuerpo entero, el fluir de algunas situaciones que cuentan admitir como válidas. «Fuimos a jugar un partido final que estaba previsto para el parque Forti. Cuando íbamos a desarrollar todo lo previo, nos fuimos topando con algo que ocurría y no estaba en los planes: no encontraron la llave para entrar a la cancha de cancha. No había manera de ingresar por cualquiera de los portones. Tuvimos que cruzar a Universitario, para encarar los ejercicios previos al partido. El rival no lo pudo hacer y se debió jugar el partido media hora después de lo previsto. Entonces pregunto cuando pasan cosas como estas: ¿donde estamos? Porque además era la posibilidad que los gurises pudieron jugar en el Dickinson, desde el momento que era un partido de definición. No se pudo en el estadio, porque lo habían cedido al campeonato de los municipales.. Mucho de lo que acontece en el fútbol salteño no se entiende, no cierra.

Sin dejar de pensar de que tenemos toda una serie de razones para ese mejoramiento reclamado. Que cada uno desde su área aporte lo que es capaz, pero que los dirigentes también». La anécdota desde el «Lolo» en EL PUEBLO, calibra los vaivenes de una realidad que se va hiriendo. O maltratando. Ocurre que a veces el sentido común escribe su propio naufragio.