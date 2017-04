La Policía lo trasladó hasta un centro asistencial donde está internado

Un funcionario policial sufrió una fractura en sus miembros inferiores luego de haberse caído del techo de su casa. El caso ocurrió ayer por la tarde cuando se encontraba sobre el mismo haciendo algunas reparaciones. Según informó la Policía, el episodio ocurrió sobre las tres de la tarde de ayer sábado, en las inmediaciones del barrio Lazareto.

REALIZABA TAREAS

PARTICULARES

El episodio fue comunicado ayer de tarde, cuando los familiares del funcionario solicitaron ayuda a la Policía para el traslado del mismo a un centro asistencial. El efectivo policial se encontraba realizando tareas particulares en su domicilio, cuando de pronto protagonizó un accidente doméstico al precipitarse del techo de su casa sufriendo varias lesiones, por las que fue trasladado y asistido en un sanatorio local.

De acuerdo a lo informado a EL PUEBLO anoche por fuentes oficiales, el hombre que trabaja para la Policía habría resultado con alguna fractura, pero su vida no corre peligro, ni de problemas severos, por lo cual permanece ahora internado para su observación en la sala de cuidados intermedios de un sanatorio.

SU EX FUE A SU CASA Y

TRAS INSULTARLA

LE ROMPIÓ EL CELULAR

En otro caso de violencia doméstica, de los que lamentablemente pululan en nuestro medio, una mujer denunció ante la Policía a su ex pareja, quien concurrió hasta su domicilio dañándole su teléfono celular y, posteriormente, la insultó con el más bajo vocabulario.

La damnificada solicitó que se le dicte una prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia ella y por este caso, intervino la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

DENUNCIÓ A SU

CONCUBINO CANSADA

DE LAS AGRESIONES

Al tiempo que en otro hecho que también fue denunciado, una mujer dijo que su concubino estuvo insultándola durante todo el día viernes, con el más bajo vocabulario, por lo que decidió pedir la presencia policial en su casa y solicitó que el mismo se abstenga de cualquier tipo de agresiones.

Enterada la Jueza de Familia de 1er. Turno de nuestro medio, dispuso que se “notificara a ambas partes el cese de agresiones y a una pacífica convivencia. Y que por el momento el caso quedara en la órbita policial”. Intervino la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

HURTO

DE VEHÍCULO

Dejó estacionada la motocicleta Yumbo Max de 110cc., de color negro, matrícula HKF 718, en calle Florencio Sánchez y Uruguay, cuando pasaban 34 minutos de la medianoche del viernes y al ir a ocuparla sobre las tres y veinte aproximadamente notó que su vehículo ya no se encontraba más. Investiga Seccional 1ra.