Liguilla: arrancan Ferro Carril y Ceibal

La delegación de Saladero (Jorge Alvarez) volvió a la carga ayer a la noche en el Consejo Superior, para que tanto a nivel de la «A» como de la «B», se analice la chance de fusión. La «B» preliminarista y la «A» de fondo: como antes. En la sesión de la «B» de hoy, se impondrá oficialmente de esa posibilidad. De la postura de la divisional de ascenso, depende que en el Consejo Superior exista pronunciamiento o se descarte. A su vez Roque Escobar (Salto Uruguay), puntualizó el aspecto reglamentario que establece que la «A» y la «B» DEBEN COMPARTIR DOBLES JORNADAS y de decidirse lo contrario, en el mes de noviembre como máximo, la resolución tiene que estar en conocimiento del Consejo Superior a los efectos de darle trámite. El hecho es que por ahora no existen señales reales desde una divisional u otra, en la medida que solo Saladero asumió posición directa y visible.

LA MIRA EN LA QUE VIENE

El domingo 21 de octubre para jugarse la cuarta fecha de la liguilla (tercera rueda) en la «A». Sin variarse los horarios, los tres partidos pactados.

Hora 15: Ferro Carril vs Ceibal.

Hora 17.30′: Salto Nuevo vs Universitario.

Hora 20: Gladiador vs Nacional.

Los hinchas de Ferro Carril, Salto Nuevo y Gladiador a la Tribuna Es. Fernando Irazoqui (Este); Ceibal, Universitario y Nacional a la Tribuna España (Oeste).

LAS RECAUDACIONES EN PICADA

Nueva merma en la taquilla, a tal punto que en la tercera fecha que pasó solo se vendieron 2.252 boletos, y por ese concepto los 427.880 pesos a las arcas. Es del caso establecer la discriminación en la venta. Tribuna del Este: 451. Tribuna España: 1.386. Sede de Gladiador: 282. Sede de Salto Nuevo: 54. Sede de Ceibal: 23. Red Pagos: 3, almacén Los Robles: 20, VJ 24 horas: 23. Nótese el número en la venta de entradas anticipadas en las sedes de Salto Nuevo y Ceibal.

TRES A FRANCO DA SILVA

De sanciones se trata y desde el Tribunal llegaron: Franco Emanuel da Silva (Ceibal) 3, Carlos Severo (Ceibal) 1, prof. Matías Piñeiro (Ceibal) 2. Se denegó asimismo la solicitud de amnistía de Ceibal, para Juan Darío Rondán. Con destino al Tribunal quienes fueron expulsados en la tercera fecha: Jonathan Neira de Nacional y Fabio Andrés Rondán de Ceibal.

BERTA: «GANAS DE SUPERACIÓN»

Finalmente en el Consejo Superior, el turno de la secretaria, Berta Gómez, para reflexionar en torno a la inauguración del salón multiuso en el Parque Dickinson. Apuntó que se trata de una suma a «las ganas de superación» que pueden traslucirse para quienes integran selecciones juveniles o mayores. El necesario espacio fue inaugurado días atrás. La secretaria valoró a quienes asistieron, pero también dejó en claro «que vimos pocos representantes de clubes.