El Director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, arribará hoy a Salto. No se tiene en claro la hora en que será uno más en suelo «naranjero», pero es concreto que desarrollará una agenda variada. No solo que tiene entrevistas concertadas, sino que visitará determinados ámbitos deportivos.

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, una manera de remarcar el encuentro pactado con autoridades de la Liga Salteña de Básquetbol, neutrales y representantes de clubes.

En el caso del deporte del baloncesto, el vigente interés de saber en qué medida será posible habilitar el acceso de público a los escenarios. A nivel de Primera División se entiende que ello es básico, porque caso contrario el espíritu no es otro que el de suspender la temporada y limitarla solamente a categorías juveniles, en estos casos claro está, sin presencia de aficionados. Es posible que el encuentro de Sebastián Bauzá con representantes del básquetbol se verifique en la sede de Salto Uruguay.

EL FÚTBOL POR DOS

Lunes a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, para que el presidente Juan Ramón Guarino, transmitiera la invitación que se le cursara. A nivel de fútbol, el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, recibirá a Guarino (se sumará también el Secretario de la Liga) y la temática será puntual en varios aspectos. Juan Ramón no adelantó los mismos. Igualmente la Liga Salteña de Baby será una más para participar de las instancias previstas para hoy. A nivel de la niñez, enfoques desde Bauzá, sin dejar de apuntarse al mañana en más de una dirección. Del Director de la SND, se aguardan definiciones, ante incertidumbres que no dejan de campear. Es obvio que el Dr Bauzá será eje de palpitaciones.

Visitará Gimnasio Bernasconi;¿cuáles planes en el futuro?

Lo apuntado respecto a la presencia de Sebastián Bauzá en Salto. Hoy y mañana. En la próxima jornada tiene prevista la vista por ejemplo, al Gimnasio «Arnoldo Bernasconi» situado en la avenida Solari y Patulé.

El escenario ha padecido vaivenes adversos en una historia de años, pasando de manos entre la Intendencia y Salto Nuevo Fútbol Club a la hora de la administración-explotación.

Al día de hoy, es Salto Nuevo quien maneja el destino de un gimnasio que fue avanzando en su deterioro estructural.

Solo aisladamente en los últimos años el desarrollo de algún partido de voleibol o de Futsal, pero no más que ello. Supo de tiempos donde el básquetbol reavivó partidos a nivel de torneos locales o de selecciones.

Igualmente ha sido ámbito de refugio, para quienes fueron desplazados de sus hogares ante el fenómeno de las crecientes. Pero cada vez más lejos del deporte.

Con la presencia de Sebastián Bauzá, la Comisión Directiva de Salto Nuevo siente como posible que en el futuro, obras específicas tiendan a restaurarlo. El gimnasio figura en la agenda de la Secretaría Nacional del Deporte. El Director de la SND visitará entre otras también, la sede del Club Atlético Ceibal, puntualización mediante del directivo Javier Da Col.