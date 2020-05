La Liga cumplió 49 años en abril

Al igual que el resto de la actividad deportiva, la liga de Fútbol Comercial está inactiva, sin poder jugar los fines de semana su tradicional torneo.

Por ahora no hay nada en vista en cuanto al retorno de la actividad deportiva, se maneja eso sí la baja de al menos tres equipos por motivos internos de cada uno que pasa principalmente por falte de gente para completarlos.

Uno de ellos podría ser un equipo de los históricos del Comercial como lo es Nuevo Uruguay.

El primer paso que se deberá dar en el Comercial es la realización de la asamblea anual que todavía no tiene fecha concreta ante la imposibilidad de reuniones entre muchas personas.

Luego de esa instancia se deberá ver de acuerdo al tiempo que se tenga lo que se puede jugar, si se juega o no en esta temporada, que es otra alternativa. Hoy día el tradicional torneo de dos ruedas, todos contra todos y con liguilla definitoria es inviable por el tiempo.

El Comercial deberá esperar al igual que la mayoría de las actividades deportivas para saber cuándo puede volver a la cancha.

Cabe señalar que la Liga Salteña de Fútbol Comercial tiene 49 años de vida institucional, el pasado mes de abril alcanzó los 49 años forjando la actividad deportiva en el departamento.