Tras lo que fuera el inicio del hexagonal final de Liguilla del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial el pasado sábado en el Estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C) con la triple jornada fijada en dicho escenario, donde fueron victorias de Deportivo VJ, y Nuevo Uruguay, y empate registrado entre La República vs Más Color Pinturas, en la jornada de hoy martes a la noche, con un solo partido fijado, que tendrá como escenario de juego el Estadio de Nacional, estará dando inicio la disputa de la segunda fecha de la Liguilla en el Fútbol Comercial.

Primera fecha marcada (más allá de los resultados) por la gran paridad desde lo deportivo entre los seis equipos involucrados, aspecto que sin dudas dejó abierta la expectativa, y la incógnita planteada de cara a lo que podrá suceder en esta segunda fecha que hoy inicia, quedando en claro que nada está dicho, más allá de la tranquilidad real y concreta de aquellos equipos que ganaron en la primera fecha, se sabe que en este tipo de torneos cortos esto es fundamental, pero al ser seis los participantes, también queda claro que serán cinco las fechas a jugar, y recién hoy estará iniciando la segunda. Sin dudas que sí los ganadores de la primera repiten, los mismos quedarán muy bien posicionados de cara lo que viene, máxime teniendo en cuenta que cada uno deberá disputar cinco partidos para lograr sumatoria y lograr el objetivo al momento de llegar con chance real y concreta de lograr el el objetivo en la la quinta y última fecha.

Esta noche un partido, y mañana doble jornada en el escenario tricolor, luego el próximo sábado la competencia volverá a trasladarse al parque Luis T. Merazzi para jugar la tercera fecha.

Resultados 1ª fecha

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla

Sábado 9 de noviembre

Escenario: Parque Luis T. Mersazzi

Deportivo VJ (1) – Minervine (0)

Nuevo Uruguay (1) – La Cafetera (0)

Más Color Pinturas (2) – La República (2)

Detalles para hoy

Así jugarán

Exagonal final de Liguilla

Martes 12 de noviembre

Escenario: Estadio de Nacional

Valor de la entrada: General $ 80,00

(Menores de 12 años con C.I, y acompañados por un mayor, gratis). Hora de comienzo: 21,00

Árbitros: (a designar)

DEPORTIVO VS vs MÁS COLOR PINTURAS

Como sigue

Miércoles 13 de noviembre

Escenario: Estadio de Nacional

Hora 20,00: LA REPÚBLICA vs LA CAFETERA

Hora 22,00: NUEVO URUGUAY vs MINERVINE