Esta noche se reúne la Liga de Fútbol Comercial, y fijará detalles para la próxima fecha. Cómo lo viene haciendo habitualmente, en la jornada de hoy miércoles (20,30), se estará reuniendo el Consejo de Liga del Fútbol Comercial, donde posterior a tratar los temas de orden, ya se procederá a la fijación de los detalles para la disputa de la próxima fecha, que será la quinta (1ª rueda) del campeoanto 2019, la que se estará disputando en forma íntegra el próximo sábado 25 del corriente.

Vale recordar que en lo que refiere al formato de competencia para esta temporada en el fútbol de la Liga Comercial, la primera rueda se disputará con régimen de todos contra todos, para la segunda rueda el campeonato se dividirá en tres series de cinco equipos cada una, de donde tras la sumatoria de puntos para el Acumlado decidirá al ganador de la tabla General, quién clasificará directo a la Liguilla, que tendrá en esta temporada a seis equipos como protagonistas en la definción, y donde tambien se habrán de disputar partidos de play offs clasificatorios, quedando claro que el campeonato en esta temporada adquiere relevante interés hasta el final, donde luego solo cuatro equipos llegarán sin chance, el resto todo jugará por algo.

Resultados registrados

Cuarta fecha: Primera rueda

Sàbado 18 de mayo

Deportivo VJ 24 (2) – Más Color Pinturas (0)

La Cafetera (3) – San Miguel (0)

Vértigo (1) – La Pizzería (1)

Nuevo Uruguay (3) – Los Búhos (0)

Bamasol (3) – La Academia (1)

Minervine (2) – Minimercado Apolo (1)

La República (3) – La Mecánica (2)

Fecha libre: Villa España

Posiciones actuales

Deportivo VJ 24 9, La Cafetera 9, Minervine 8, Nuevo Uruguay 7, Bamasol 7, La República 7, Vértigo 7, La Mecánica 6, Pinturerìa Más Color 6, Villa España 4, Los Búhos 4, La Pizzerìa 2, La Academia 1, San Miguel 1, Minimercado Apolo 0

Próxima fecha

Quinta (5ª): Primera rueda (Todos contra todos)

Nuevo Uruguay vs Deportivo VJ 24

Bamasol vs Vértigo

La Mecánica vs La Cafetera

Villa España vs Minervine

Más Color Pinturas vs Los Búhos

San Miguel vs La República

La Pizzería vs La Academia

Fecha libre: Minimercado Apolo