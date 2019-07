Tal cuál lo informábamos oportunamente en nuestra edición del pasado sábado, no se disputó el pasado fin de semana la octava fecha (1ª rueda) del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Dicha suspensión se decidió por motivo del partido que por Copa América de Selecciones disputaría Uruguay vs Perú en esa jornada.

Ahora en la reunión semanal de mañana miércoles, el Consejo de Liga procederá a la fijación de los detalles correspondientes a la fecha postergada, la que se estará disputando en la jornada del próximo sábado a la tarde en tres escenarios.

Resultados 7ª fecha

La Cafetera (3) – Minertvine (1)

Deportivo VJ (5) – Bamasol (3)

La Mecánica (3) – Villa España (2)

Más Color Pinturas (2) – San Miguel (1)

Vértigo (1) – Nuevo Uruguay (0)

La República (3) – Los Búhos (1)

Fecha libre: La Pizzería

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 16, Minervine 16, La Cafetera 15, La República 14, Más Color Pinturas12, La Mecánica 12, Vértigo 11, Nuevo Uruguay8, Bamasol 8, La Academia 8, Villa España 7, Los Búhos 4, San Miguel 4, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 0

Próxima fecha

Octava fecha: Primera rueda

Sábado 6 de julio

La Mecánica vs Nuevo Uruguay

Bamasol vs Minervine

La Cafetera vs Vértigo

Villa España vs Deportivo VJ

San Miguel vs La Pizzería

Más Color Punturas vs La Academia

Minimercado Apolo vs Los Búhos

Fecha libre: La República