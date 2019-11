La última fecha del Clausura se jugará hoy domingo 3 de noviembre, la actividad contará con los siguientes partidos:

Humberto Forti.

8:45 hs. Peñarol vs Gladiador.

10:45 hs. Universitario vs Chaná.

Heber Racedo.

8:45 hs. Ceibal vs River Plate.

10:45 hs. Deportivo Artigas vs Ferro Carril.

Julio Pozzi:

9:30 hs. Salto Uruguay vs Nacional.

POSICIONES

Clausura:

Ceibal 24, Nacional 17, Salto Uruguay 16, Gladiador 14, Universitario 12, Ferro Carril 10, Deportivo Artigas 10, Chaná 6, Peñarol 5, River Plate 0.

Acumulado:

Ceibal 47, Gladiador 36, Nacional 33, Salto Uruguay 33, Universitario 32, Deportivo Artigas 21, Chaná 15, Ferro Carril 15, Peñarol 8, River Plate 0.