Suena irrisorio. Pero es así. El protocolo en el caso del Fútbol Femenino, es asistir los aficionados al escenario donde se juega…pero en auto. Y a los partidos hay que verlo….desde el interior del auto. La disposición es esa y de los neutrales de la Liga, la necesidad del acatamiento. Lo cierto es que el Femenino despunta hoy sábado, en tanto mañana concluirá esta primera fecha.

Los partidos para agendar y el fútbol para ver….pero en auto. Originalidades del tiempo que vivimos.

*******

1• Fecha Fútbol femenino.

Sábado 12 de setiembre

Campo de juego: Nacional

19. 30′- Peñarol vs Ferro Carril

21:30′- Salto Uruguay vs Nacional.

Domingo 13 de setiembre

Campo de juego: Universitario

9.00′- Gladiador vs River Plate

11.00′- Universitario vs Ceibal

Campo de juego: Deportivo Artigas

10.30′- Chaná vs Deportivo Artigas