El Campeonato Salteño de Fútbol Femenino organizado por el Consejo Femenino de la Liga Salteña de Fútbol (LSF) denominado “Departamento de Juventud y Deportes – Intendencia de Salto” tendrá su tercera fecha entre el sábado 30 y el domingo 31 de marzo.

Con todos los partidos que se vienen en la tercera del Apertura:

Sábado 30 de marzo

Humberto Forti

18:00 hs.: River Plate vs Chaná

Domingo 31 de marzo

“Heber Racedo” (Deportivo Artigas)

8:45 hs.: Nacional vs Gladiador

10:45 hs.: Deportivo Artigas vs Ceibal.

Universitario

8:45 hs.: Peñarol vs Salto Uruguay

10:45 hs.: Universitario vs Ferro Carri

POSICIONES

Ceibal 6, Gladiador 6, Nacional 6, Peñarol 4, Universitario 3, Salto Uruguay 3, Ferro Carril 1, Deportivo Artigas 0, Chaná 0, River Plate 0.