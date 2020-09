Salto Uruguay, Chaná y Ceibal. Los tres equipos que ganaron los dos primeros partidos, para quedarse transitoriamente con la punta en el Campeonato Salteño a nivel del Femenino.

Hoy sábado en la tarde-noche, para disputarse cuatro de los cinco partidos, teniendo en cuenta que Ceibal afronta esta tarde su segundo partido por la Copa del Interior. El miércoles 30 en el Parque Rufino Araújo, Ceibal y Deportivo Artigas complementan la nueva instancia. Lo de hoy sábado 26 de setiembre, pasa por este calendario.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 18- Chaná vs Peñarol.

Hora 20- Ferro Carril vs Universitario.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 19- Salto Uruguay vs Ferro Carril.

Hora 21- Ceibal vs Deportivo Artigas.