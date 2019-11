Este sábado 2 de noviembre la selección Sub 14 de Salto estará viajando a Tacuarembó para enfrentar al local en el Estadio «Dardo López» a partir de las 16 horas. Dicho partido es por la Serie Norte Copa de Oro integrada también por Paysandú y Artigas.

El partido se estará jugando con éstos detalles:

Tacuarembó – Salto. Sábado 2 Noviembre Hora 16.00.

Estadio «Dardo López» de Tacuarembó

Arbitros de Durazno Capital: Juan Monzón (Central), Jorge López y José Avila (Asistentes). Veedor: Sr. Fernando Cappetta.

SALTO SUB 15 VA EL DOMINGO ANTE DURAZNO.

En tanto que el domingo 3 de noviembre, en el Estadio «Silvestre O. Landoni», Salto estará visitando a Durazno en el partido de ida por la segunda fase del Campeonato del Interior en la categoría Sub 15. El encuentro se jugará con éstos detalles:

Durazno – Salto. Domingo 3 Noviembre. Hora 17:00

Estadio «Silvestre O. Landoni» de Durazno Arbitros de Paysandú Interior : Carlos Valdomir (Central), José Pelayo y Edward Chuayre (Asistentes) Veedor Sr. Raúl Pintos