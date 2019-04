Martes de fútbol por Copa Libertadores. Para todos los gustos.

La TV acerca la imagen y es cuestión de pasar revista.

Propuestas que no faltan y Nacional jugando. De partido en partido.

Hora 17: deportivo Lara vs Cruzeiro.

Hora 19.15′: Libertad vs Gremio.

Hora 19.15′: Unión Concepción vs Olimpia.

Hora 19.15′: Huracán vs Emelec.

Hora 21.30′: Godoy Cruz vs Sporting Cristal.

Hora 21.30′: Atlético Mineiro vs Nacional.

********

LIGA DE ESPAÑA

Hora 16.30′: Alavés vs Barcelona.

********

APERTURA URUGUAYO

Hora 19: Wanderers vs Cerro Largo.