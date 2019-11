La 2ª baja el telón

Tal cual lo fijado en la última reunión semanal del Consejo de Liga, en la jornada de hoy domingo, en los dos escenarios habilitados para la competencia, se estará cerrando la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales.

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020. Campeonato «Salteño»: Divisionales «A» y «B». Copa: «Salto Hotel y Casino» Domingo 17 de noviembre

Estadio «1° de diciembre de 1912» (Ferro Carril). Valor de la entrada: General $ 30.00

Hora 19.00: TIGRE vs FLORIDA («A»)

Hora 20.30: SALADERO vs UNIVERSITARIO («A»)

Gimnasio Club A. Universitario

Hora 18.00: PROGRESO vs BOHANES («B»)

Hora 19.30: SALTO GRANDE vs SALTO ROWING («B»)

Hora 21.00: NACIONAL vs FERRO CARRIL («A»)

Fecha libre: CEIBAL

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso