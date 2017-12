Y en definitiva eso pasó anoche, en el partido destacado de la cuarta fecha (1ª rueda) en la divisional “A”, con la victoria del “indio” Chaná ante el “franjeado” Ferro Carril en cifras de 7 a 5, el último campeón “Salteño” demostró el porqué de tal condición, y también el porqué del liderazgo actual junto al “rojo” Universitario en calidad de invicto. Un partido que arrancó parejo, con trámite cambiante, ambos tomando los recaudos necesarios en defensa, con mucha rotación de pelota, y salidas muy ordenadas, tanto es así que en los primeros 5´ de juego no se habían cometido faltas. Sobre los 9´abre la cuenta Ignacio López para Ferro Carril, y a los 10´Bruno D´Angelo amplía en favor del “franjeado”, ante un rival no se “perturbó” nuca, comenzó con la rotación de hombres, y siguió haciendo su juego. Sobre los 14´,y 16´ Pablo Berro y Diego Llama (en exquisita definición) empataban el partido, y con manejo del trámite y pelota, sobre los 19´ Valentín Fornaroli anota el tercero para Chaná, y con parcial de 3 – 2 en favor del “indio” se van al descanso.

El segundo tiempo también parejo, mejor inicio de Ferro Carril, que a los 3´empata por intermedio de Hernán Vallejo, a los 4 ´otra vez Diego Llama convierte y adelanta para Chaná, y a los 5´Diego Vieira lo vuelve a empatar para el “franjeado”…a esa altura nos estaban “regalando” un partidazo. Y dentro de un trámite que por momentos era intenso, otra vez el “Nacho “ López hace pasar adelante a su equipo, pero la alegría duró poco, porque cuando no, nuevamente Diego Llama empata el juego, y en la jugada siguiente, el propio golero Marcelo Malaquina que aprovecha el adelantamiento de su par Jhon Burgardt y con remate a distancia anota para el “indio”. De allí en más todo la jerarquía y la experiencia de jugadores claves en Chaná, y acostumbrados a este tipo de cierres, comenzaron a manejar el trámi5te, Diego Llama , Mathías Jubín, Emmanuel Mattío, y el propio Marcelo Malaquina, hicieron suyo el manejo de losm teio,ps de partido, y de a poco fueron cerrando el juego en favor del ganador, ante un rival que intentó siempre, buscó, pero nunca con la claridad necesaria, y haciendo todo muy anunciado a la hora de ingresar en la zona ofensiva. Lo ganó Chaná, y lo hiso en forma justa y merecida ante un Ferro Carril que hizo lo que pudo, pero cometió errores en momentos claves, y ante otro rival quizá los pueda cometer…,no ante el último campeón, y mucho menos al momento de cierre de partido, así de simple.

DANIEL SILVEIRA.

Así pasó:

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisional “A”

4ª Fecha: Primera rueda

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Público: 400 Personas

Árbitros: David Argaín – Rúben Ferreira (Muy bien)

CHANÁ (7): Marcelo Malaquina, Mathías Jubín, Diego Llama, Francisco Meneses, Valentín Fornaroli. (Inicial), Emmanuel Mattío, Pablo Berto, Marco Grassi. D. T: Federico Silva

GOLES: Pablo Berto, Diego Llama (4), Valentín Fornaroli, Marcelo Malaquina

FERRO CARRIL (5): Juan J. Del Valle, Washington Sampayo, Víctor Cuinat, Diego Vieira, Ignacio López. (Inicial), Bruno D´Angelo, Hernán Vallejo, Matías García, Didier García, Jhon Burgardt, Ángel Rodríguez. D. T: Ariel Viera

GOLES: Ignacio López (2), Bruno D´Angelo, Hernán Vallejo, Diego Vieira,

El mejor jugador de la cancha: Diego Llama

El mejor de Ferro Carril: Ignacio López

Fútbol Sala resultados

Fútbol Sala: La fecha en resultados

Todos los resultados de una nueva fecha del campeonato “Salteño” der Fútbol Sala en ambas divisionales

Dentro de un campeonato que continúa siendo muy parejo en el inicio, y en varios casos con resultados que han sido sorpresivos, en ambas divisionales, queda claro que de aquí en más, y hasta que se juegue la última fecha previa al paréntesis de fin de año, los números en tabla podrían sufrir cambios sustanciales en alguna posición de vanguardia, y es por eso que las fechas restantes al parate, y luego el retome de la competencia, ya podrán estar marcando alguna tendencia de cara al cierre de la primera rueda en ambas divisionales.

Resultados de la fecha

Divisional “A”

4ª Fecha: (Primera rueda)

Ceibal (11) – Tigre (11)

Universitario (9) – Atlético Arsenal (2)

Atlético Juventus (8) – Florida (6)

Chaná (7) – Ferro Carril (5 )

Divisional “B”

5ª Fecha: (Primera rueda)

Almagro (10) – Nacional (7)…”Pico” 4ª fecha

Almagro (6) – Salto Rowing (6)

Sud América (7) – Dublín Central (0)

Nacional (8) – Hindú (7)

Saladero (7) – Parque Solari (4 )

Salto Grande (16) – G 5 (12)

Barcelona vs Salto Nuevo (Jugaban al cierre de nuestra edición)