Hoy domingo, con cuádruple jornada a disputarse en el estadio poli deportivo «1º de Diciembre de 1912» de Ferro Carril, estará cerrando la disputa de una nueva fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Sin dudas una jornada a todo Futsal en el escenario «franjeado», que tendrá sin dudas el plato «fuerte» de la etapa en el choque destacado que sostendrán Saladero vs Salto Grande por la primera fecha, de la segunda rueda en la divisional de ascenso «B», ya que se verán las caras el primero (Salto Grande) y el segundo (Saladero) en tabla de posiciones, en un juego donde una vez conocido el resultado final, la tabla podría estar marcando aspectos salientes, y determinantes de cara a futuro, a la hora de ir vislumbrando, o no, al candidato a quedarse con la tabla General y/o Acumulado.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Divisional «A»: Cuarta fecha (Segunda rueda)

Divisional «B»: Primera fecha (Segunda rueda)

Domingo 10 de marzo

Escenario: Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C). Valor de la entrada: General $ 30.00. (Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis). Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: BOHANES vs PARQUE SOLARI («B»)

Hora 19.30: SALADERO vs SALTO GRANDE («B»)

Hora 21.00: CEIBAL vs TIGRE («A»)

Hora 22.30: SUD AMÉRICA vs ATLÉTICO ARSENAL («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.