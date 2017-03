Esta noche, en el gimnasio de Universitario, se completa una fecha de la 2ª rueda en el campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Con tres partidos esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario, se estará cerrando la disputa de una nueva fecha (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Un poco lo que hemos venido manejando en ediciones anteriores, a esta altura del campeonato todos y cada uno de los compromisos adquieren importancia, debido no solo a las posiciones, sino también a la intención y objetivos planteados de cada uno, que no es otro que el de seguir sumando la mayor cantidad de puntos de aquí, al cierre en esta segunda vuelta del campeonato.

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A” y “B”.

Domingo 12 de marzo

Divisional “A”: 4ª Fecha (Segunda rueda).

Divisional “B”: 1ª Fecha (2ª rueda).

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00).

Árbitros: (a designar).

Hora 19.00: CEIBAL vs ATLÉTICO. ARSENAL (“A”)

Hora 20.30: ATLÉTICO. JUVENTUS vs DUBLÍN CENTRAL (“B”).

Hora 22.00: PARQUE SOLARI vs G 5 (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.