Un poco avalando lo que hemos venido opinando, acerca de cómo debe ser la preparación de los equipos en esta disciplina, no solo ante de iniciar la competencia, sino también durante el transcurso de la misma. Cuando se quiere y pretende mejorar, básicamente en lo que tiene que ver con lo estratégico (en lo físico el balance general ha sido bueno en lo que se lleva jugado), los equipos saben, aquellos que apuestan siempre a estar en la parte “alta” de la tabla, y también definiendo cosas importantes, saben que tres días, una semana sin competencia, y sin movimientos en cancha, resulta negativo para el funcionamiento de cualquier equipo, a modo de mantener ritmo, y rodaje de competencia. Por eso en estos días, han sido varios, los equipos que se contactaron, y decidieron llevar adelante partidos de carácter amistosos, hasta con arbitraje incluído en algún caso. Es la manera, y nos comentaban referido a uno de estos partidos amistosos (fueron varios), que el scorer finalizó 8 a 8, y ambos decidieron que el ganador se definía a través de remates desde el punto penal “largo”, acción que también se registra en los partidos oficiales, cuando el equipo rival comete su sexta falta colectiva. Lo destacamos porque nos parece notable, que los equipos no paren, busquen competencia, con partidos cronometrados de 40´ (dos tiempos de 20´), tal cual fueran compromisos oficiales, la verdad no debería sorprender luego, cuando estos equipos llegan a las definiciones. Cómo decimos siempre, existen dos palabras que son muy parecidas entre sí, pero dicen cosas muy diferentes, casualidad, y causalidad, para que se entienda luego la producción de aquellos que realmente apostaron a la competencia, y alcanzan los objetivos planteados, debería servir de ejemplo, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA