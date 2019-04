El D.T Luis Dávila dejó Salto Grande en la “B”, Almagro cumplió la pena de tres partidos. Un poco está sucediendo en estos momentos, algo que ya habiamos pronosticado y adelantado desde hace un buen tiempo en estas páginas, se armó el “entrevero”, y comenzaron a darse novedades importantes en varios de los equipos. Y no estamos descubriendo absolutamente nada, esto pasó, pasa, y seguramente seguirá pasando. Los equipos “arman” sus planteles con jugadores de fútbol “once”, y llegado el momento los pierden, al momento de iniciar la competencia oficial de la L.S.F, no hay misterio, y esto es así. De todas maneras, dicha situación repecute en los equipos con la merma de potencialidad en los planteles, y en sus producciones en cancha, y en varios casos también en los entrenadores, que inician un trabajo con una “plantilla” en pos de lograr los objetivos, solicitan compromiso de causa a los jugadores, y luego varios de elllos no siguen, y abandonan el equipo, esto es así, y reiteramos, pasa siempre. Este tipo de situaciones cambian un poco bastante el mapa del campeonato, ahora ya se empezaron a registrar resultados sorpresivos, y cambian también algunas posiciones en tabla, lo que hace que en esta instancia, ya jugando la última parte en fase regular, son varios los equipos que retoman chance de clasificación, y en definitiva aquellos que veían muy lejana hoy día su posibilidad y chance de estar definiendo, hoy la retomas sí es que los resultados acompañan, porque es lógico que de nada sirve la baja de jugadores importantes en algunos equipos punteros y vanguardistas que eran candidatos, si aquellos que vienen detrás no comienzan a sumar, las cosas como son. Como novedades salientes en la actualidad de la disciplina, y de cara a lo que se viene, Luis Dávila ya no dirigirá a Salto Grande en al divisional de ascenso “B”, y en al división de privilegio “A” el equipo de Almagro ya cumplió la pena de tres partidos impuesta por el Tribunal correspondiente, y a partir de la próxima fecha el equipo del “Hospital” ya estará retornado a la competencia.