En la jornada de hoy a la noche, con triple jornada en el gimnasio del Club A. Universitario, prosigue la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Y sin dudas que el objetivo claro, y sabido de cada uno de los equipos es idéntico en cada caso… la sumatoria de la mayor cantidad de puntos posibles de aquí al cierre de esta segunda rueda, o al menos en nuestra opinión, debería serlo, máxime teniendo en cuenta que en la divisional “B” se jugarán dos ruedas, y en la división de privilegio se disputarán tres vueltas en fase regular.

Por eso decimos, y esto va más allá de las posiciones que cada uno ocupa hoy, en lo que se lleva jugado del campeonato, resta bastante, pero el tema es que son definiciones diferentes y cada una tiene su importancia, y su interés, de cara a lo que será la definición de temporada en cada una de las dos divisionales, las cosas como son.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: 6ª Fecha (2ª Rueda)

Divisional “B”: 3ª Fecha (2ª Rueda)

Sábado 25 de marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 19,00: ATLÉTICO JUVENTUS vs TIGRE (“B”)

Hora 20,30: FLORIDA vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22,00: ATLÉTICO ARSENAL vs SALTO ROWING (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Cómo Sigue

Domingo 26 de marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 19,00: PEÑAROL vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 20,30: CHANÁ vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 22,00: ALMAGRO vs SALADERO (“B”)

Libre: PARQUE SOLARI (“B”).