Resultados

Divisional “A”

Sexta fecha: (Tercera rueda)

Chaná (2) – Tigre (1)

Ferro Carril (10) – Almagro (7)

Universitario (14) – Géneve 5 (6)

Ceibal (9) – Florida (6)

Posiciones “A”

Chaná 50, Ferro Carril 44, Tigre 37, Almagro 28, Universitario 28, Florida 21, Ceibal 18, Géneve 5 9

Próxima fecha “A”

Séptima: (Última en fase regular)

Ceibal vs Chaná

Tigre vs Ferro Carril

Almagro vs Universitario

Géneve 5 vs Florida

Resultados

Divisional “B”

Décima fecha: (Segunda rueda)

Saladero (14) – Sud América (8)

Bohanes (4) – Salto Grande (2)

Progreso (11) – Parque Solari (7)

Hindú (10) – Salto Rowing (9)

Nacional (6) – Atlético Arsenal (2)

Dublín Central (10) – Atlético Juventus (3)

Posiciones “B”

Saladero 55, Salto Grande 48, Progreso 43, Bohanes 42, Nacional 32, Hindú 30, Dublín Central 27, Atlético Juventus 21, Atlético Arsenal 20, Salto Rowing 20, Sud América 13, Parque Solari 12

Próxima fecha “B”

Undécima: (Última en fase regular)

Bohanes vs Saladero

Hindú vs Salto Grande

Progreso vs Atlético Arsenal

Nacional vs Atlético Juventus

Dublín Central vs Salto Rowing

Sud América vs Parque Solari