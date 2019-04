Con el partido entre Saladero vs Hindú (“B”) el pasado lunes se completó una nueva fecha

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Divisional “A”: Segunda fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: Sexta fecha (Segunda rueda)

Divisional “A”

Florida (10) – Ferro Carril (9)

Chaná (11) – Géneve 5 (6)

Almagro (9) – Tigre (9)

Ceibal 2 – Universitario 1 (Partido suspendido a falta de 8,12 para finalizar el primer tiempo)

Posiciones “A”

Chaná 38, Ferro Carril 35, Tigre 28, Universitario 25 (*), Almagro 22, Florida 18, Ceibal 9 (*), Géneve 5 9

Nota (*): Tienen “pico” del partido pendiente (suspendido a falta de 8,12 para el final del primer tiempo), con victoria parcial de Ceibal, se computa puntaje anterior.

Próxima fecha “A”

Tercera fecha: (Tercera rueda)

Ferro Carril vs Chaná

Universitario vs Florida

Ceibal vs Almagro

Géneve 5 vs Tigre

Divisional “B”

Salto Grande (4) – Progreso (3)

Nacional (10) – Sud América (7)

Dublín Central (6) – Bohanes (3)

Parque Solari (8) – Salto Rowing (5)

Atlético Juventus (6) – Atlético Arsenal (6)

Saladero (13) – Hindú (8)

Posiciones “B”

Saladero 43, Salto Grande 42, Progreso 34, Bohanes 33, Nacional 29, Atlético Arsenal 21, Hindú 18, Dublín Central 18, Salto Rowing 17, Sud América 13, Atlético Juventus 13, Parque Solari 9

Próxima fecha “B”

Séptima fecha (Segunda rueda)

Progreso vs Sud América

Nacional vs Bohanes

Dublín Central vs Saladero

Hindú vs Parque Solari

Atlético Arsenal vs Salto Rowing

Atlético Juventus vs Salto Grande