Se viene la próxima, pero aquí los números que dejó una nueva fecha disputada del “Salteño”

Divisional “A”

Primera fecha: Segunda rueda

Chanà (8) – Florida (4)

Ferro Carril (8) – Ceibal (4)

Universitario (5) – Tigre (3)

Almagro (10) – Géneve 5 (6)

Posiciones “A”

Chanà 20, Ferro Carril 17, Universitario 16, Almagro 15, Tigre 12, Florida 6, Ceibal 3, Géneve 5 3

Próxima fecha “A”: Segunda (2ª Rueda)

Chaná vs Géneve 5

Florida vs Ferro Carril

Universitario vs Ceibal

Almagro vs Tigre

Divisional “B”

Novena fecha: Primera rueda

Progreso (7) – Saladero (4)

Salto Grande (8) – Salto Rowing (2)

Bohanes (11) – Sud América (7)

Nacional (6) – Parque Solari (5)

Dublín Central (9) – Atlético Arsenal (7)

Atlético Juventus (7) – Hindú (3)

Posiciones “B”

Salto Grande 24, Saladero 22, Progreso 19, Bohanes 18, Nacional 14, Hindú 12, Salto Rowing 10, Sud América 9, Atlético Arsenal 8, Parque Solari 6, Atlético Juventus 4, Dublín Central 3

Próxima fecha “B”: Décima (1ª Rueda)

Salto Grande vs Bohanes

Saladero vs Sud América

Parque Solari vs Progreso

Atlético Arsenal vs Nacional

Atlético Juventus vs Dublín Central

Salto Rowing vs Hindú.