Falta menos, regresa el Futsal en 2019

El 29 de enero la primera reunión 2019, y el 2 de febrero retornaría la competencia oficial de la L.S.F.S

Sin dudas más allá de la gran expectativa que se está generando de cara al retorno de la actividad del Fúrbol Sala a nivel local, es importante conocer la información de cómo terminaron la competencia en el pasado 2018, en cuanto a resultados, tablas de posiciones, y la próxima fecha que estará iniciando allá por el día 2 de febrero próximo.

Al pequeño balance de lo que se jugó, y como inició la temporada 2018 – 2019 ya lo realizamos en informes anteriores, el mismo para nosotros, y desde nuestra óptica termina siendo por demás positivo en todos los aspectos, en lo deportivo, organizativo, y también desde la convocatoria.

Se cerró la competencia en 2018 con un puntero en cada una de las divisionales, pero ahora la tabla de posiciones muestra que los escoltas y vanguardistas se «arrimaron» bastante, existe escaso margen de diferencia, y sin dudas esto nos hace pensar en un retome de la competencia cada vez más interesante y atractivo.

En lo que tiene que ver con las últimas novedades, y según informábamos en ediciones anteriores, ya se sabe que el próximo martes 29 del corriente se estará llevando adelante la primera reunión de delegados en este 2019, y allí seguramente ya se fijarían los días y horarios para las fechas correspondientes en ambas divisionales para el retorno de la competencia oficial organizada por la Liga Salteña de Fútbol Sala.

Todos los resultados

Divisional «A»: Sexta fecha (1ª Rueda)

Chaná (5) – Tigre (5)

Ferro Carril (12) – Almagro (7)

Universitario (9) – Géneve 5 (5)

Florida (10) – Ceibal (7)

Posiciones «A»

Chaná 14, Ferro Carril 13, Almagro 12, Tigre 11, Universitario 10, Ceibal 3, Géneve 5 3, Florida 3

Próxima fecha «A»: Séptima (1ª Rueda)

Ceibal vs Chaná

Tigre vs Ferro Carril

Almagro vs Universitario

Géneve 5 vs Florida

Divisional «B»: Séptima fecha (1ª Rueda)

Saladero (9) – Dublín Central (7)

Salto Grande (6) – Atlético Juventus (5)

Bohanes (6) – Nacional (6)

Progreso (11) – Sud América (5)

Hindú (9) – Parque Solari (8)

Salto Rowing (7) – Atlético Arsenal (4)

Posiciones «B»

Saladero 19, Salto Grande 18, Bohanes 15, Progreso 13, Sud América 12, Nacional 11, Hindú 9, Atlético Arsenal 8, Salto Rowing 7, Dublín Central 3, Parque Solari 3, Atlético Juventus 0

Próxima fecha «B»: Octava (1ª Rueda)

Saladero vs Nacional

Bohanes vs Progreso

Salto Grande vs Sud América

Atlético Arsenal vs Hindú

Parque Solari vs Dublín Central

Salto Rowing vs Atlético Juventus.