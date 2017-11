Fútbol Sala

Triple jornada esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario para proseguir con la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Tal cual el calendario de partidos fijados para esta nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala, con triple

jornada esa noche en el gimnasio del Club A. Universitario, estará prosiguiendo la competencia de la disciplina a nivel local.

Sin dudas que el inicio de campeonato en ambas divisionales ha tenido una novedad saliente, sobre la cual hacíamos mención en ediciones anteriores, y la misma se sostiene en lo que viene siendo el gran apoyo del público en cada una de las jornadas que se llevan disputadas por el campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en el gimnasio de Universitario.

Dicha situación (apoyo masivo del público), en temporadas anteriores se notaba básicamente en la instancia de definiciones, el tema es que ahora, y ya desde la primera fecha del campeonato, la presencia de aficionados ha sido realmente numerosa, y eso marca a las claras algo que en estas páginas hemos venido señalando desde hace ya mucho tiempo…cuando opinábamos acerca del crecimiento del Fútbol Sala (Futsal) a nivel local.

Lo competitivo del campeonato temporada tras temporada (en ambas divisionales), y la buena organización realizada por la actual dirigencia de la Liga, en cuanto a entender que más allá de lo estrictamente deportivo, esto se debe transformar en un verdadero espectáculo deportivo. Todos estos aspectos han sido determinantes, a la hora de que el amante de la disciplina, el aficionado, y el público en general, entendieran el mensaje, y con presencia de una cifra promedio de más de doscientas personas por jornada, son la muestra cabal de lo que opinamos en aquel momento, y que hoy se viene confirmando jornada tras jornada de competencia, así de simple, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “ VJ SUNSET”

Divisional “B”: 4ª Fecha (1ª Rueda)

Divisional “A”: 3ª Fecha (1ª Rueda)

Domingo 26 de Noviembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: David Argaín – Miguel Pereira

Hora 19.30: SALTO ROWING vs DUBLIN CENTRAL (“B”)

Hora 21.00: NACIONAL vs ALMAGRO (“B”)

Hora 22.30: SALTO GRANDE vs BARCELONA (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.