Fútbol salteño. Hubo cambio de escenarios para dos partidos en la divisional “B”

Tras comunicado enviado ayer en horas de la tarde a los medios, el Consejo de la divisional de ascenso “B” y la L.S.F informaron acerca de un cambio de escenario para dos partidos de la divisional el próximo sábado. Ahora el preliminar (13.30) en cancha de Saladero será Almagro vs Hindú, por su parte el partido entre Tigre vs San Eugenio se jugará (13.30) en el estadio Carlos Ambrosoni. Dicho cambio se argumenta por estricto motivo de cruce de hinchas, buscando evitar y prevenir cualquier hecho o situación no deseada.