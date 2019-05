Sábado 25 de mayo

Rampla Juniors – Nacional

Cancha: Estadio Domingo Burgueño, Maldonado. Hora: 15:00 (TV).

Jueces: Jonathan Fuentes, Nicolás Tarán y Javier Castro.

Defensor Sporting – Fénix

Cancha: Estadio Luis Franzini. Hora: 15:00.

Jueces: Daniel Fedorczuk, Robert Muniz y Ernesto Hartwig.

Juventud – River Plate

Cancha: Estadio Artigas de Las Piedras. Hora: 15:00.

Jueces: Christian Ferreyra, Antonio Fedorczuk y Gino Cottini.

Domingo 26 de mayo

Racing – Danubio

Cancha: Parque Roberto. Hora: 15:00 (TV).

Jueces: Andrés Matonte, Sebastián Silvera y Matías Rodríguez.

Wanderers – Plaza

Cancha: Parque Viera. Hora: 15:00.

Jueces: Javier Burgos, Horacio Ferreiro y S. Fernández.

Boston River – Cerro Largo

Cancha: Complejo Rentistas.

Hora: 15:00.

Jueces: Esteban Ostojich, Daniel Castro y Héctor Bergalo.

Peñarol – Progreso

Cancha: Estadio Campeón del Siglo. Hora: 18:00 (TV).

Jueces: Antonio García, Miguel Nievas y César Sebastiani.

Miércoles 5 de junio

Liverpool – Cerro

Cancha: Belvedere. Hora: 15.00.

Mundial Sub 20 Polonia

Colombia le ganó al anfitrión

Sin dudas en la primera jornada del Mundial de fútbol Polonia 2019 en categoría Sub 20, se pudieron observar partidos interesantes, con resultados algunos dentro de lo previsto, y otros quizá no tanto. Más allá de la victoria de Senegal 3 – 0 ante su similar de Tahiti, y el empate de Ecuador ante Japón (1 – 1), la nota saliente de la primera jornada estuvo del lado de la justa y merecida victoria de la selección Colombia ante el anfitrión Polonia en cifras de 2 – 0, en un partido donde la selección “cafetera” hizo todos los merecimientos para manejar el trámite del partido, y sumar los tres puntos en su debut.

COPA SUDAMERICANA:

Montevideo Wanderers (1) – Cerro (1)

El partido de ida en el cruce entre equipos uruguayos finalizó con empate sin goles anoche en el estadio Alfredo Victor Viera.