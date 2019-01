El tricolor capitalino inicia en la jornada de hoy miércoles sus trabajos de pretemporada.

El Club Nacional de Fútbol capitalino inicia en la jornada de hoy miércoles sus trabajos de pretemporada en Los Céspedes, a su vez se anunció por parte de la directiva, la decisión de no renovar 13 de los 14 contratos que vencían el 31 de diciembre y manifestó su intención de extender únicamente el vínculo del delantero Gonzalo Bergessio, cuya continuidad hoy no se presenta como una meta sencilla.

El delantero argentino de 34 años cuenta con una propuesta del Deportivo Cali que, en términos económicos, es bastante superior a lo que percibía en filas tricolores. Por otra parte, los albos pretenden que continúe, pero no podrían contemplar un aumento en su salario. El presidente José Decurnex notificó a Jorge Fucile, Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Luis Aguiar, Santiago Romero, Álvaro González, Facundo Waller, Carlos de Pena, Leandro Barcia y Pierre Webó que no continuarán en el club.

También vencían contrato Sebastián Rodríguez y Tabaré Viudez, aunque sus futuros ya estaban resueltos desde antes de la Navidad. El volante central ya se incorporó al Veracruz de México y el delantero firmó con Olimpia de Paraguay. Se sumarán al plantel principal para el comienzo de la pretemporada los jóvenes Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Santiago Merlo, Leandro Añazco, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza, Martín Satriano, Santiago Rodríguez y Agustín Sant’Anna, que había llegado desde Cerro a mediados del año pasado para integrar el plantel de tercera división. Otros juveniles formados en el club que ya habían estado con el equipo principal y repetirán son el arquero Guillermo Centurión, los defensores Maximiliano Villa y Matías Viña, los volantes Gabriel Neves, Joaquín Trasante y Agustín González, y los delanteros Brian Ocampo, Facundo Labandeira, Leandro Otormín, Axel Muller, Diego Coelho y Thiago Vecino.

Además comenzarán los trabajos Esteban Conde, Luis Mejía, Gabriel Araújo, Rafael García, Marcos Angeleri, Guzmán Corujo, Matías Zunino, Guillermo Cotugno, Christian Oliva, Gonzalo Castro, Kevin Ramírez y Sebastián Fernández, completando un grupo de 34 futbolistas. Se espera por la incorporación de Mathias Cardacio. Nacional trabajará desde este miércoles a las 17 horas en Los Céspedes, donde seguirán los trabajos hasta el sábado en régimen de media concentración. El plantel descansará el domingo 6, y desde el lunes 7 al viernes 11 seguirá entrenando en Los Céspedes y concentrado en el Lago de Carrasco Hotel.

Desde el 11 y hasta el 15 del corriente, la pretemporada continuará en el Hotel del Lago Golf & Art Resort de Punta del Este. El 15/01 los tricolores jugarán un partido de carácter amistoso ante River Plate de Argentina en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en lo que será el estreno del flamante entrenador Eduardo Domínguez.