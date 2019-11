Hoy con el complemento de la “C”. El sábado que viene es el turno de la primera fecha de la liguilla en la “A” y el domingo, tiempo de la “B”. Una manera repaso en síntesis.

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

Divisional “C”. Complemento de la 10º

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 20- Peñarol vs Rodó.

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

Divisional “C”. fecha número 11.

Campo de juego: Parque Humberto Forti.

Hora 16- Florida vs Palomar.

Horta 18- Peñarol vs Lazareto.

Hora 20- Rodó vs Cerro.

Parque Rufino Araújo.

Hora 15- Defensor vs Huracán.

Hora 17- Quinta Av 33 vs Parque Solari.

SÁBADO 16 de NOVIEMBRE

Divisional “A”. Primera fecha de la liguilla.

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 19.30- Gladiador vs Ceibal.

Hora 22: Universitario vs Ferro Carril.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE

Divisional “B”. Primera fecha de la liguilla.

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 19: Dublin Central vs Sud América.

Hora 21.30′- Santa Rosa vs San Eugenio.