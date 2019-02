Se retoma la actividad en la Liga Salteña de Futsal tras el parate de fin de año, la temporada 2018/2019 prosigue en ambas divisionales.

Se jugará la séptima fecha de la Primera Rueda en la divisional “A”, por su parte la divisional “B” tendrá en acción a la octava fecha de la Primera Rueda.

MAPA DE PARTIDOS

Gimnasio de Universitario.

Viernes 1 de febrero

21:00 hs. Parque Solari vs Dublín Central (Div. B)

22:30 hs. Arsenal vs Hindú (Div. B)

Sábado 2 de febrero

19:00 hs. Ceibal vs Chaná (Div. A)

20.30 hs. Tigre vs Ferro Carril (Div. A)

22.00 hs. Saladero vs Nacional (Div. B)

Gimnasio de Ferro Carril

Viernes 1 de febrero

21:00 hs. Almagro vs Universitario (Div. A)

22:30 hs. Salto Rowing vs Juventus (Div. B)

Sábado 2 de febrero

19:00 hs. Bohanes vs Progreso (Div. B)

20:30 hs. Geneve 5 vs Florida (Div. A)

22:00 hs. Salto Grande vs Sud América (Div. B)

Precio de las entradas: 30 pesos. Menores de 12 años no pagan.