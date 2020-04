Futsal A.U.F. Sería en junio, dependiendo de la Emergencia Sanitaria, ahora hasta nuevo aviso

A principios del mes de marzo pasado el Consejo Ejecutivo de Fútbol Sala A.U.F presidido por Leonardo Oper, realizó el lanzamiento de la temporada 2020 en la Sala de Asambleas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde los equipos participantes se hicieron presentes para conocer su suerte en una nueva edición de los campeonatos temporada 2020 en las divisiones Mayores, Sub 20, Sub 17. El presidente Oper, junto al resto de los dirigentes de la disciplina, Leonardo Giménez, Pablo Rodríguez, Nicolás Gómez, Alejandro Bonanni, y Andrés D’Alessandro, quienes diagramaron la actividad que tendrá el mismo formato para toda la rama masculina, y contará con once (11) equipos que en principio debían comenzar la competencia el sábado 28 de marzo, pero debido a los hechos de público conocimiento dicho inicio fue postergado hasta nuevo aviso. En principio las fechas tentativas (si el panorama sanitario mejora) que4 se habían manejado originalmente cuando se decidió suspender eran fines del mes en curso, o principios de mayo, eso es lo que se manejaba, pero ahora dicha fecha tentativa, siempre atendiendo a lo que suceda con la Emergencia Sanitaria que vive nuestro país, se pasó para fines del mes de junio, habrá que ver, de concreto nada, con tranquilidad, habrá que aguardar, no queda otra.

Nacional de San Ramón, Los Abstemios e Ituzaingó, son las nuevas instituciones para esta temporada, otras de las novedades, es la obligatoriedad de la categoría Sub 17, la cual se disputará en la extensa tirada de partidos –tres consecutivos en un mismo escenarios. El clásico Peñarol vs Nacional, el compromiso de mayor atractivo, se jugará en la séptima fecha y en esta instancia Peñarol será el local. El duelo de importancia no fue digitado, recordando que ambos equipos participarán de la Copa Libertadores, edición que será en Uruguay, y en dicha fecha se suspenderá toda actividad oficial.

Partidos para

la 1ª fecha

Malvín vs Peñarol

Old Christians vs Nacional

Río Branco vs Urupan (Pando)

Rocha vs Club Banco República

Nacional (San Ramón) vs Ituzaingó

Fecha libre: Los Abstemios (Mercedes).