Con triple jornada hoy, en el gimnasio del Club A. Universitario, prosigue la disputa de la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Futsal en ambas divisionales

Una muy linda propuesta esta noche en el gimnasio del Club A. Universitario, cuando a partir de la hora 19,00, esté inciando la triple jornada por la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Futsal en ambas divisionales.

Sin dudas tres partidos por demás interesantes, donde según los resultados que ya se han registrado en las dos fechas anteriores, los equipos que se enfrentan esta noche, en algún caso llegan con la necesidad “imperiosa” de conseguir resultados positivos, para de esa forma conmenzar la sumatoria de puntos, y no quedar relegados en tabla de posiciones.

Lo que hemos venido informando y opinado en estas páginas, lógicamente lo mantenemos hoy, mucha paridad entre la mayoría de los equipos (por no decir todos) desde lo deportivo, lo que hace que al menos en esta primera parte de la competencia, aún no se pueda pronosticar demasiado en la previa de cada compromiso, eso es así.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Futsal:

Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”:

Divisionales “A”, y “B”

Torneo Apertura: 3ª Fecha

Sábado 19 de noviembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30,00

(Ingresan dos por $ 50,00).

Árbitros: (a designar)

Hora 19,00: TIGRE vs ATL. JUVENTUS

Hora 20,30: CHANÁ vs

CEIBAL.

Hora 22,00: G 5 vs PARQUE SOLARI.

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.