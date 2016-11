En dos escenarios, se completa esta noche la disputa de la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Futsal

Esta noche en dos escenarios (Ferro Carril y Universitario), con la disputa de cinco partidos en ambas divisionales, se estará completando la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Futsal organizado por la Liga en su temporada 2016 – 2017.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Domingo 20 de noviembre

Liga Salteña de Futsal: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: 3 Fecha (1ª Rueda)

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Escenario: Gimnasio de Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: BARCELONA vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 20.30: ALMAGRO vs SALADERO (“B”)

Hora 22.00: SALTO URUGUAY vs PEÑAROL (“B”)

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: FERRO CARRIL vs SALTO ROWING (“A”)

Hora 22.00: ATL. ARSENAL vs FLORIDA (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.